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Michael Carrick lanza un mensaje contundente al Manchester United sobre el futuro de Bruno Fernandes de cara al mercado de fichajes de verano
Carrick aclara la postura de Fernandes
Carrick ha afirmado rotundamente que el Manchester United «definitivamente» no quiere perder a Bruno Fernandes durante el próximo mercado de fichajes de verano. Los rumores persistentes han rodeado el futuro a largo plazo del mediapunta de 31 años, especialmente después de que insinuara en diciembre que su etapa en Manchester podría estar llegando a su fin. Fernandes también había rechazado anteriormente una lucrativa oferta para fichar por un equipo de Arabia Saudí. Sin embargo, tras una contundente victoria por 3-1 sobre el Aston Villa, el entrenador no dudó en destacar el inmenso valor de su capitán.
- AFP
El creador de juego bate el récord de asistencias del club
En declaraciones a los medios, Carrick afirmó: «En lo que respecta al club y al futuro, me resulta difícil entrar en demasiados detalles al respecto. Bruno no es, sin duda, alguien a quien queramos perder, eso puedo asegurarlo, pero en cuanto al verano y más allá, me cuesta aventurarme demasiado, aunque, sin duda, es importante para nosotros y no es, en absoluto, alguien a quien queramos perder». El capitán llegó al partido necesitando una asistencia para igualar el récord que David Beckham ostenta desde hace tiempo, pero dio dos, lo que eleva su cuenta de la temporada a 16 asistencias en 27 partidos de la Premier League, una hazaña notable si se compara con los 31 partidos que disputó la leyenda inglesa durante la temporada 1999-2000.
Dominio estadístico e hitos históricos
El centrocampista ha sido la principal fuente de inspiración, con 16 asistencias y siete goles en total, a pesar de la lesión en el tendón de la corva que sufrió en diciembre. Además, la estrella portuguesa se convirtió en el tercer jugador de la historia del United en alcanzar los 100 goles y las 100 asistencias, uniéndose a Wayne Rooney y Ryan Giggs en los libros de récords. Carrick señaló: «Bruno lleva mucho tiempo haciéndolo. En los momentos importantes, suele estar ahí. Quizá pueda batir el récord en una sola temporada... Es algo que surge de forma natural, pero si lo consigue, nos habrá creado goles, así que estaré encantado».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
Esta victoria crucial consolida al United en el tercer puesto con 54 puntos, lo que le da una ventaja de tres puntos sobre el Villa. A falta de ocho jornadas, la lucha por los cuatro primeros puestos se está intensificando. Al United le espera una recta final complicada, que incluye un desplazamiento al Chelsea y un importantísimo choque en casa contra el Liverpool a principios de mayo. Mientras el Arsenal y el Manchester City luchan por el título, los Red Devils deben mantener la regularidad frente a equipos como el Bournemouth, el Leeds y el Brentford. Con su estrella en una forma que bate récords, el club parece bien posicionado para volver a la competición de élite europea.
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