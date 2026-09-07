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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Michael Carrick, furioso después de que el Manchester United encajara el empate del Everton en el minuto 96

M. Carrick
Manchester United
Everton vs Manchester United
Premier League

Michael Carrick admitió que el empate 2-2 del Manchester United con el Everton le supo a derrota después de encajar el gol del empate en el minuto 96 en el Hill Dickinson Stadium. El entrenador del Manchester United defendió el inicio de temporada de su equipo pese a dejarse puntos vitales fuera de casa, en Merseyside.

  • Un gol del empate en los últimos minutos deja al United frustrado

    Carrick expresó una profunda decepción después de que el United encajara el gol del empate en el minuto 96 para empatar 2-2 con el Everton en el Hill Dickinson Stadium. Ainsley Maitland-Niles marcó en los últimos minutos para el equipo local y privó a los visitantes de los tres puntos en Merseyside.

    El Manchester United se había adelantado dos veces durante el partido, y el suplente Benjamin Sesko marcó en el minuto 88 para dejarles en posición de victoria. Sin embargo, el gol de Maitland-Niles obligó al equipo de Carrick a conformarse con un punto. El resultado deja al United en la 11.ª posición de la tabla de la Premier League, después de haber sumado una victoria, un empate y una derrota en sus tres primeros partidos.

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick reflexiona sobre el amargo golpe final

    Tras el pitido final, Carrick admitió que el resultado se sintió como una derrota después de los esfuerzos de su equipo durante todo el partido. Subrayó la frustración de dejar escapar la ventaja tan cerca del final.

    «Estamos tremendamente decepcionados», dijo Carrick, en declaraciones recogidas por ESPN. «Ir ganando en la situación en la que estábamos en el partido dos veces tan cerca del final, y con todo el trabajo que hicimos para ponernos en esa posición en distintos momentos, irnos así no deja una buena sensación.

    »Se siente como una derrota, que es lo obvio que se puede decir a estas alturas. Hemos sumado un punto, no podemos ignorarlo, pero da la sensación de que deberíamos haber conseguido mucho más».

  • Defendiendo el inicio de temporada

    A pesar de la decepción, Carrick defendió el inicio de campaña de su equipo en líneas generales. Rechazó las sugerencias de que el United hubiera empezado mal la temporada y se mostró confiado en su progresión.

    "No hemos empezado la temporada tan mal, para ser sincero", añadió Carrick. "No está tan mal. Hoy hemos estado así de cerca de llevarnos los tres puntos. Esto es fútbol. Hay pequeños momentos que podríamos gestionar mejor, pero estaremos bien".

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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Se avecina un calendario apretado para el Manchester United

    El United debe dejar rápidamente atrás la decepción ante el Everton mientras centra su atención en la competición europea. Comienza su campaña en la Liga de Campeones contra el Sabah FK en Old Trafford el jueves.

    Tras su estreno europeo, los hombres de Carrick afrontan una dura prueba doméstica este fin de semana. Reciben a su rival Manchester City en un crucial derbi de Mánchester en la Premier League.

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