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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Michael Carrick explica la ausencia de Luke Shaw mientras Patrick Dorgu es titular con el Manchester United en el derbi de Mánchester

M. Carrick
P. Dorgu
L. Shaw
Manchester United
Manchester United vs Manchester City
Manchester City
Premier League

Michael Carrick confirmó antes del inicio que el defensa clave Luke Shaw se pierde el muy esperado derbi de Mánchester de hoy debido a una lesión menor sufrida el pasado fin de semana. En su ausencia, Patrick Dorgu ha dado un paso al frente para ocupar el puesto de lateral izquierdo del Manchester United ante el Manchester City, con el objetivo de repetir su sobresaliente actuación europea de principios de esta semana.

  • Shaw se pierde el derbi

    Shaw sufrió un golpe durante el empate con el Everton el pasado fin de semana y no pudo recuperarse a tiempo para el duelo crucial contra un Manchester City que comenzó el día líder con un pleno de nueve puntos en tres partidos, mientras que el United solo sumaba cuatro puntos tras una victoria, un empate y una derrota. En declaraciones a Sky Sports antes del inicio del partido de hoy, Carrick explicó que el defensa se quedó muy cerca de entrar en la convocatoria. Al detallar la situación, Carrick afirmó: "Cerca, muy cerca, pero no del todo", antes de añadir: "Es muy poca cosa, pero por desgracia no para hoy".

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    Dorgu vuelve a intervenir

    Con Shaw de baja, Dorgu dio un paso al frente para actuar como lateral izquierdo por solo segunda vez desde su traspaso por 25 millones de libras procedente del Lecce. El internacional danés brilló en esa posición durante la victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah FK el jueves, dando una asistencia a Matheus Cunha. Carrick expresó una confianza absoluta en Dorgu antes del pitido inicial, al afirmar: «Pat es un buen jugador, ya ha jugado ahí antes. Confiamos plenamente en Pat, jugó muy bien entre semana. Hoy es un partido ligeramente diferente, pero confiamos plenamente en él. Siempre se trata de que tus compañeros se ayuden entre sí y eso es lo que buscaremos hoy».

  • Flexibilidad táctica para el United

    Aunque Carrick tenía la opción de elegir a Noussair Mazraoui, el United optó por mantener a Dorgu en la banda izquierda ante su eterno rival este jueves. El técnico reiteró su confianza en el cambio táctico y sostuvo que Dorgu es más que capaz, pese a haber jugado normalmente como extremo desde su llegada. Al explicar más a fondo la decisión, Carrick señaló: "Sin duda puede jugar ahí. Lo ha hecho, sin ninguna duda. No estoy aquí sentado diciendo que no pueda hacer eso. Es simplemente la forma en la que hemos estado desde que llegué aquí". Mientras tanto, Cunha vuelve a liderar el ataque, ya que Benjamin Sesko se queda fuera del once inicial.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Manchester United?

    El United espera que Dorgu maneje la inmensa presión del derbi de hoy mientras busca desesperadamente cerrar la brecha de cinco puntos con el City. Tras este partido, los servicios médicos evaluarán a Shaw para determinar si estará en condiciones de jugar la eliminatoria de tercera ronda de la Carabao Cup en casa ante el Brighton la próxima semana.

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