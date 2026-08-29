La preparación del United se ha visto alterada por las noticias sobre lesiones, con el fichaje de 70 millones de libras del verano Carlos Baleba de baja hasta tres semanas por un problema de tobillo tras su llegada desde el Brighton, mientras que Amad Diallo también está fuera.

No obstante, Carrick sacó cosas positivas del equipo sub-21 del club después de que arrollara al Ipswich por 5-0 en Leigh, en un partido marcado por un gol sublime de la sensación de 15 años JJ Gabriel. «La verdad es que creo que los chicos jugaron realmente bien», dijo el entrenador. «Teníamos un equipo muy bueno, un equipo realmente fuerte, y se podía ver la calidad. Disfruté mucho del partido.

«Estoy muy contento con los chicos, con la manera en que lo afrontaron, la calidad, la actitud. Todo en el partido fue realmente muy bueno, así que me anima mucho. JJ es uno de los chicos. Obviamente tiene un talento enorme. Ha entrenado bastante con nosotros, está adquiriendo experiencia todo el tiempo, se está adaptando físicamente a cada paso que da y seguiremos con su desarrollo».