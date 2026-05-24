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¡Michael Carrick está en racha! El técnico del Manchester United renuncia a las vacaciones pese a la intensa etapa en Old Trafford
Carrick culmina la extraordinaria remontada del United
Carrick ha superado las expectativas desde que reemplazó a Ruben Amorim en enero. A pesar de ser nombrado solo para lo que restaba de temporada, este técnico de 44 años ha estabilizado al equipo y mejorado los resultados.
El equipo acabó tercero y se clasificó para la Liga de Campeones, lo que llevó al club a ofrecerle un contrato hasta 2028 antes del último partido contra el Brighton. Este éxito contrasta con los temores iniciales de quedarse fuera de la máxima competición europea.
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Carrick explica por qué las vacaciones pueden esperar
Carrick admitió que sus compromisos familiares le han impedido planificar unas vacaciones este verano, ya que sus hijos están centrados actualmente en los exámenes. También habló de su pasión por el cargo y de su capacidad para asumir la carga de trabajo de un entrenador de la Premier League.
«Los exámenes de los niños, los A-levels y los GCSE, son lo que me impide reservar algo», explicó Carrick en la web oficial del club.
«La verdad es que no. Me siento bien; te acostumbras al ritmo de trabajo. Cada uno tiene horarios distintos y se adapta a su rutina. He disfrutado cada minuto, así que no necesito un descanso».
Carrick no quiere que el Manchester United se vea sorprendido en el último partido
Aunque ya lograron su objetivo principal, Carrick insiste en que no habrá lugar para la complacencia ante el Brighton, que aún lucha por clasificarse a competiciones europeas. El técnico quiere que el United mantenga un alto nivel en su último partido de liga.
«Somos conscientes de la situación del partido y de lo que está en juego», declaró a los periodistas. «Tenemos una responsabilidad. Hemos llegado hasta aquí en la liga».
«Queremos terminar con fuerza, sobre todo por nosotros. Este partido lo afrontamos como cualquier otro. Hay mucho en juego para Brighton, Bournemouth y los demás equipos, y lo sabemos».
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Ahora el foco está en fichar jugadores y en la próxima temporada.
El United ya puede planificar la temporada 2026-27 tras lograr la clasificación para la Liga de Campeones. La prioridad inmediata de Carrick es cerrar la campaña con buen pie ante el Brighton, antes de centrarse en los fichajes y la pretemporada.
El desafío será mantener el impulso actual. Las expectativas en Old Trafford crecerán tras el prometedor inicio de Carrick y el regreso a la máxima competición europea.