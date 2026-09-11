AFP
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Michael Carrick encuentra su fórmula «perfecta» en el Manchester United mientras florece la asociación entre Kobbie Mainoo y Youri Tielemans
Carrick elogia al nuevo dúo del centro del campo
Carrick está encantado con el entendimiento cada vez mayor entre Mainoo y Tielemans. El técnico confió a la pareja la tarea de sostener el centro del campo por tercer partido consecutivo durante una contundente victoria sobre el Sabah.
El dúo dominó la zona central del campo para ayudar a asegurar una imponente ventaja de 3-0 al descanso. Esta cómoda renta permitió a Carrick hacer cambios masivos y dar descanso a sus piezas clave antes de un calendario apretado.
Mainoo y Tielemans se están consolidando rápidamente como la pareja preferida en la sala de máquinas. Su química creciente y su disciplina táctica han sentado una base sólida para el éxito del equipo en este inicio de temporada.
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Aumentan las opciones en la sala de máquinas
La imponente actuación de la primera parte permitió a Carrick rotar su plantilla con tranquilidad y dar a Mason Mount sus primeros minutos de la temporada. Tielemans dejó su sitio en el descanso, mientras que Andrey Santos acabó sustituyendo a Mainoo a mitad de la segunda parte. Carrick no tardó en destacar la fortaleza colectiva de su plantilla tras el pitido final.
«Creo que los cuatro centrocampistas esta noche, sinceramente, mantuvieron el mismo nivel», explicó Carrick. «Obviamente, Mason entrando al descanso y Andrey. Fue estupendo volver a ver a Mason sobre el terreno de juego después de perderse un corto periodo de tiempo. Y Andrey se adaptó fantásticamente bien.
«Kobbie y Youri han jugado más minutos, y se puede ver el entendimiento. Creo que Youri se adaptó, y me pareció que volvió a estar realmente bien esta noche.
«Kobbie ha sido muy consistente durante todo este tiempo, así que tenemos opciones realmente buenas ahí dentro. Es bueno ver el entendimiento entre todos ellos, del que podemos tirar cuando lo necesitemos».
Sesko ofrece una amenaza ofensiva diferente
Mientras el centro del campo sentó las bases, los delanteros siguieron mostrándose letales en el último tercio. Sesko celebró su primera titularidad de la temporada viendo puerta por segundo partido consecutivo.
El delantero esloveno se perdió la pretemporada por una lesión en la espinilla sufrida al final del pasado curso. Sin embargo, ya está recuperando la gran forma goleadora que mostró de manera constante a las órdenes de Carrick durante la campaña anterior.
«Sin duda ofrece un tipo de amenaza diferente. Creo que esa es un poco la belleza de esto, que sabemos lo que Ben nos da», señaló Carrick. «No hay muchos que te den lo que Ben te da en términos de su físico, su potencia física, jugar en la última línea, su velocidad para atacar el espacio a la espalda.
«Es una auténtica amenaza. Es estupendo tenerlo de vuelta a este nivel después de trabajar para recuperar la forma física. Un par de goles y buenas actuaciones, buenos minutos para él, así que estoy realmente encantado con la manera en que ha ido».
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Cogiendo impulso de cara a la próxima temporada
El cuerpo técnico seguirá gestionando con cuidado la carga de trabajo de Sesko mientras recupera ritmo de competición en las próximas semanas. Con Mount de vuelta tras su breve periodo de baja y Santos adaptándose sin problemas, la plantilla cuenta con una profundidad impresionante. Carrick dispone ahora de una amplia variedad de opciones fiables en el centro del campo y en ataque para rotar ante un calendario de partidos exigente.
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