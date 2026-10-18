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Michael Carrick deja entrever una oleada de fichajes del Manchester United en enero tras el exabrupto de Lisandro Martinez
La frustración se desborda en Madrid
La tensión se disparó después de que el Manchester United cayera por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman condenaron al Manchester United a su tercera derrota en cinco partidos y aumentaron considerablemente la presión sobre Carrick.
Justo después del encuentro, Martinez criticó abiertamente a la directiva del club. El defensa argentino expresó su profunda frustración por lo que considera una falta de refuerzos en la plantilla y sostuvo que el nivel actual de inversión limita gravemente la capacidad del equipo para competir en todas las competiciones.
La situación se agravó rápidamente y dio lugar a medidas disciplinarias internas. Martinez recibió una multa y tuvo que asistir el jueves a una reunión con Carrick y responsables del club para resolver el asunto, tras presentar una disculpa pública formal 48 horas después de sus declaraciones iniciales.
- AFP
Carrick confirma sus planes para el mercado de invierno
Pese a los roces internos, Carrick reconoció las inquietudes de fondo del defensa al insinuar que el club adoptará una estrategia activa en el mercado de fichajes de enero. En declaraciones a Sky Sports, el entrenador del United abordó la necesidad de evaluar las opciones del equipo a mitad de temporada.
Explicó: «Cuando llegue el próximo mercado de fichajes, quieres planificar y aprovecharlo al máximo. A estas alturas no sabemos exactamente cómo será. Pero, sin duda, hay oportunidades porque el mercado de fichajes está abierto. Así que estudiaremos las opciones e intentaremos salir reforzados, sea de la forma que sea».
El United deja atrás sus problemas internos
El entrenador del United trató entonces de desmentir los rumores de una ruptura en el vestuario. Declaró: «Hay mucha gente diciendo muchas cosas. Futbolistas y exfutbolistas, pero eso no significa que sepan lo que pasa aquí. Los jugadores confían plenamente en mí. Que la gente hable desde fuera no significa que lo que diga sea verdad. Os estoy diciendo la verdad.
«La plantilla [el viernes] estaba en un momento fantástico, mejor de lo que la había visto desde hacía tiempo, de hecho. Es así de sencillo. No ha afectado [al ánimo], os lo digo. Estamos bien. Como grupo, hemos pasado página. Para el grupo no es ningún drama. La plantilla se ha entrenado muy bien y está de buen ánimo».
Al referirse específicamente a la situación de Martinez, concluyó: «Fue bastante sencillo. Entendimos la situación. Licha comprendió que había cometido un error. En el club tenemos muy buenas sensaciones. Vemos en el grupo que queremos hacer algo con esta situación. Hemos pasado página. De verdad. El grupo transmite una sensación de frescura».
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La atención se centra ahora en el examen ante el Leeds United
La prioridad inmediata de Carrick es poner freno al preocupante bajón de forma de su equipo. Este domingo le espera un partido crucial contra el Leeds United, una oportunidad para acallar las críticas y recuperar el impulso del inicio de temporada.
Pese a las recientes medidas disciplinarias, Martinez sigue teniendo opciones de ser titular este fin de semana. Una actuación convincente tanto del jugador como del equipo será esencial para estabilizar la plantilla antes de que se abra el mercado de fichajes de invierno.
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