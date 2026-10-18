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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

Michael Carrick deja entrever una oleada de fichajes del Manchester United en enero tras el exabrupto de Lisandro Martinez

Manchester United
M. Carrick
Lisandro Martínez
Leeds vs Manchester United
Leeds
Premier League

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha dado a entender que el club estará activo en el mercado de fichajes de enero para reforzar una plantilla que atraviesa dificultades. Sus palabras llegan poco después de que el defensa Lisandro Martinez expresara públicamente su frustración por la falta de refuerzos de calidad tras una decepcionante derrota en Europa.

  • La frustración se desborda en Madrid

    La tensión se disparó después de que el Manchester United cayera por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman condenaron al Manchester United a su tercera derrota en cinco partidos y aumentaron considerablemente la presión sobre Carrick.

    Justo después del encuentro, Martinez criticó abiertamente a la directiva del club. El defensa argentino expresó su profunda frustración por lo que considera una falta de refuerzos en la plantilla y sostuvo que el nivel actual de inversión limita gravemente la capacidad del equipo para competir en todas las competiciones.

    La situación se agravó rápidamente y dio lugar a medidas disciplinarias internas. Martinez recibió una multa y tuvo que asistir el jueves a una reunión con Carrick y responsables del club para resolver el asunto, tras presentar una disculpa pública formal 48 horas después de sus declaraciones iniciales.


  • FBL-EUR-C1-MAN UTD-PRESSERAFP

    Carrick confirma sus planes para el mercado de invierno

    Pese a los roces internos, Carrick reconoció las inquietudes de fondo del defensa al insinuar que el club adoptará una estrategia activa en el mercado de fichajes de enero. En declaraciones a Sky Sports, el entrenador del United abordó la necesidad de evaluar las opciones del equipo a mitad de temporada.

    Explicó: «Cuando llegue el próximo mercado de fichajes, quieres planificar y aprovecharlo al máximo. A estas alturas no sabemos exactamente cómo será. Pero, sin duda, hay oportunidades porque el mercado de fichajes está abierto. Así que estudiaremos las opciones e intentaremos salir reforzados, sea de la forma que sea».


  • El United deja atrás sus problemas internos

    El entrenador del United trató entonces de desmentir los rumores de una ruptura en el vestuario. Declaró: «Hay mucha gente diciendo muchas cosas. Futbolistas y exfutbolistas, pero eso no significa que sepan lo que pasa aquí. Los jugadores confían plenamente en mí. Que la gente hable desde fuera no significa que lo que diga sea verdad. Os estoy diciendo la verdad.

    «La plantilla [el viernes] estaba en un momento fantástico, mejor de lo que la había visto desde hacía tiempo, de hecho. Es así de sencillo. No ha afectado [al ánimo], os lo digo. Estamos bien. Como grupo, hemos pasado página. Para el grupo no es ningún drama. La plantilla se ha entrenado muy bien y está de buen ánimo».

    Al referirse específicamente a la situación de Martinez, concluyó: «Fue bastante sencillo. Entendimos la situación. Licha comprendió que había cometido un error. En el club tenemos muy buenas sensaciones. Vemos en el grupo que queremos hacer algo con esta situación. Hemos pasado página. De verdad. El grupo transmite una sensación de frescura».


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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La atención se centra ahora en el examen ante el Leeds United

    La prioridad inmediata de Carrick es poner freno al preocupante bajón de forma de su equipo. Este domingo le espera un partido crucial contra el Leeds United, una oportunidad para acallar las críticas y recuperar el impulso del inicio de temporada.

    Pese a las recientes medidas disciplinarias, Martinez sigue teniendo opciones de ser titular este fin de semana. Una actuación convincente tanto del jugador como del equipo será esencial para estabilizar la plantilla antes de que se abra el mercado de fichajes de invierno.

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