El Manchester United ha sufrido importantes contratiempos por lesiones antes de su partido de Champions League contra el Como este miércoles. Tras el empate 1-1 ante el Leeds United, que amplió a seis partidos su racha sin ganar, Carrick confirmó varias bajas.

Lisandro Martinez fue sustituido por un problema en el muslo y se suma a Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu y Marcus Rashford entre los ausentes. Carrick declaró: «Hay un poco de todo, tenemos bastantes bajas». Las lesiones llegan en un momento complicado para el club, que antes había vencido al Sabah por 4-0 y después había perdido por 2-0 ante el Atlético de Madrid.