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Michael Carrick confirma que dirige la planificación de fichajes del Manchester United para este verano, pese a la incertidumbre sobre su futuro en Old Trafford
El entrenador interino toma las riendas
Carrick confirma que el United le consulta sobre fichajes y contratos a largo plazo, aunque el club aún busca un entrenador titular. Desde que reemplazó a Amorim en enero, el excentrocampista ha logrado siete victorias en diez partidos y colocado al equipo tercero en la Premier League.
Aunque su futuro tras esta temporada aún no está claro, Carrick se implica en la gestión de la reconstrucción del club. Al comentar su papel en la ampliación del contrato de Harry Maguire, dejó claro que no es solo un interino hasta mayo.
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El papel de Carrick en la planificación de la plantilla
«En mi puesto debo tomar decisiones», afirmó Carrick al ser preguntado por su influencia en los últimos movimientos del club. «Desde mi llegada he dicho que soy parte de esto y seguiré siéndolo, sea cual sea el rumbo futuro. Intento mejorar las cosas constantemente. Hay conversaciones en varias direcciones y asuntos en los que participo. Creo que debe ser así, porque hay trabajo que hacer y estoy aquí para ello».
Sus palabras reflejan la confianza de la directiva de Old Trafford. Aunque acabar en puestos de Liga de Campeones reforzaría sus opciones de quedarse de forma permanente, el club ya se apoya en su experiencia para no perder terreno ante los rivales durante esta etapa de transición.
Maguire pide inversiones para el verano
Maguire, renacido bajo la tutela de Carrick, comparte la visión del técnico sobre la relevancia de los próximos meses. Tras renovar, el central inglés insiste en que los Red Devils deben ser ambiciosos en el mercado para recortar distancias con la élite de la Premier.
«Hemos tenido unos meses fantásticos con el entrenador», dijo Maguire. «Siento que la plantilla por fin parece un equipo fuerte. Pero este verano va a ser crucial. Necesitamos más jugadores, más calidad y futbolistas que puedan entrar en el once. En los últimos años solo el Manchester City parecía inalcanzable, pero desde el inicio de la temporada debemos sumar los puntos necesarios para alcanzar a los mejores».
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En busca de la categoría de élite
Según se informa, el United prioriza un centrocampista y un extremo izquierdo para un mercado de fichajes clave. Maguire cree que, con los refuerzos adecuados, el equipo podrá pelear por el título y los grandes trofeos.
«Si acertamos con los fichajes y mantenemos nuestra mejora, no tendremos límites y podremos pelear por los grandes trofeos», añadió el defensa. De momento, Carrick se encarga de que esa trayectoria siga al alza.