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Michael Carrick confía en que tres estrellas del Manchester United vuelvan a la selección inglesa antes del Mundial tras dos años de ausencia
¿Se puede ignorar a las estrellas del Manchester United?
A pesar de que el propio Thomas Tuchel mantuvo conversaciones sobre el puesto en el United a mediados de 2024, Maguire, un veterano de tres grandes torneos, lleva 18 meses sin ser convocado para la selección. Del mismo modo, Mainoo y Shaw fueron titulares en la final de la Eurocopa 2024 contra España, pero siguen estando al margen. Aunque Tuchel insistió anteriormente en que tales exclusiones eran meramente una «decisión individual» y «desde luego, ninguna decisión en contra del United», ambos jugadores esperan ahora ser convocados este viernes, cuando se anuncie la convocatoria para los amistosos de marzo contra Uruguay y Japón. Carrick cree que su estado de forma ha alcanzado ya un nivel que no se puede ignorar.
El rendimiento por encima de la política en la concentración de Inglaterra
En declaraciones previas al partido del viernes por la noche del United contra el Bournemouth, Carrick dejó claro cuál es la situación de sus jugadores. «No he estado en contacto [con Tuchel], no», admitió Carrick. «En cuanto a los chicos, me encantaría que los seleccionaran para este partido y, obviamente, para el verano. No tengo ninguna influencia en eso, pero sin duda los chicos, por la forma en que están jugando, creo que se han metido de lleno en la conversación y en el panorama y se han ganado una oportunidad».
Y continuó: «Así que ya veremos. Sinceramente, no sé más que vosotros al respecto. Pero los chicos están jugando lo suficientemente bien como para ganarse un puesto, eso es seguro. Simplemente no es decisión mía, así que tendremos que esperar y ver qué pasa».
La evolución de Mainoo bajo la dirección de Carrick
Mainoo, de 20 años, ha brillado desde que Carrick tomó las riendas. Si bien su anterior ausencia de la selección inglesa era comprensible, ya que no fue titular en la Premier League durante la primera mitad de la temporada, desde entonces se ha convertido en una figura clave. El entrenador del United está entusiasmado con el potencial del centrocampista y afirma: «Por supuesto que siempre puede mejorar, y en muchos aspectos; para empezar, solo por la edad que tiene. Le queda mucho por hacer y por desarrollar, y eso es algo natural. Eso no es en absoluto algo negativo para Kobbie».
Preparación física del equipo antes del desplazamiento a Bournemouth
Aunque la atención sigue centrada en el reconocimiento internacional, Carrick aún tiene que superar algunos obstáculos a nivel nacional con una plantilla plagada de lesiones. El United ocupa actualmente el tercer puesto de la clasificación, pero no podrá contar con los defensas clave Lisandro Martínez y Matthijs de Ligt para el desplazamiento a la costa sur, donde se enfrentará al Bournemouth el viernes. El nuevo fichaje Patrick Dorgu tampoco podrá jugar, lo que deja a la zaga en una situación delicada en su intento por mantener la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.
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