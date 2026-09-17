A pesar de un inicio fulgurante en el que el adolescente Shea Lacey marcó en su debut como titular, seguido de un gol de Mason Mount, el Manchester United acabó dejando escapar una ventaja de 2-0 para perder 3-2 ante el Brighton. Fue la primera vez desde 1976 que un equipo del Manchester United tiraba por la borda una ventaja de dos goles para perder en el Teatro de los Sueños, y los aficionados hicieron saber lo que sentían.

Un Carrick visiblemente conmocionado tuvo dificultades para explicar el bajón en el rendimiento durante sus compromisos con los medios tras el partido. "Por cómo empezamos el partido, a los 20-25 minutos estábamos en una posición muy buena, jugando bien, haciendo todas las cosas que queríamos hacer y ahora parece que eso pasó hace mucho tiempo. La sensación al inicio del partido y la sensación al final del partido no podían ser más distintas", admitió el técnico del United.