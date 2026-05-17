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Moataz Elgammal

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Michael Carrick asegura que el «fantástico» Luke Shaw merece un lugar en la selección inglesa para el Mundial tras jugar todos los partidos con el Manchester United

L. Shaw
England
World Cup
Manchester United
M. Carrick
Premier League

Michael Carrick, técnico del Manchester United, cree que Luke Shaw merece un lugar en la lista final de Thomas Tuchel para el Mundial 2026. Después de superar graves lesiones, el lateral izquierdo ha sido titular en todos los partidos de la Premier esta temporada y ha demostrado su valor para los Red Devils.

  • Las impresionantes estadísticas y el buen estado de forma de Shaw en el club

    Carrick considera que Shaw debe estar en la lista que Tuchel anunciará el viernes con los 26 convocados de Inglaterra. El defensa no juega con la selección desde la final de la Eurocopa 2024, donde sumó tres goles y nueve asistencias en 34 partidos. Esta temporada ha sido titular en los 37 partidos de la Premier League, con 3.151 minutos jugados, y cerró su racha con un magnífico gol en la victoria 3-2 sobre el Nottingham Forest. En total, suma cinco goles y 30 asistencias en 324 partidos con el club.

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    Carrick elogia a la «fantástica» aspirante al Mundial

    Tras la victoria del fin de semana, Carrick explicó por qué su lateral izquierdo es ideal para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México. Al preguntarle si Tuchel debería convocarlo, Carrick lo respaldó. «Sin duda lo creo, sí», afirmó Carrick. «No tengo mucha influencia en el asunto, pero lo creo. Su regularidad, su rendimiento, su experiencia y sus cualidades lo convierten, para mí, en un lateral fantástico».

  • Superar las lesiones para lograr una disponibilidad total

    Mantenerse en forma durante una temporada tan exigente es raro, más aún con el historial médico de Shaw. Carrick destacó este logro y reconoció el desgaste físico del fútbol moderno. Sobre la regularidad de Shaw, Carrick añadió: «Ser titular en tantos partidos es muy difícil; a veces las lesiones u otros factores lo impiden, así que lograrlo es realmente notable».

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    Calendario de verano de Inglaterra

    Antes del Mundial, Inglaterra jugará amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica. Carrick cree que la experiencia de Shaw será clave para los partidos del Grupo L: contra Croacia el 17 de junio, y luego ante Ghana y Panamá.

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