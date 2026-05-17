Michael Carrick asegura que el «fantástico» Luke Shaw merece un lugar en la selección inglesa para el Mundial tras jugar todos los partidos con el Manchester United

Carrick considera que Shaw debe estar en la lista que Tuchel anunciará el viernes con los 26 convocados de Inglaterra. El defensa no juega con la selección desde la final de la Eurocopa 2024, donde sumó tres goles y nueve asistencias en 34 partidos. Esta temporada ha sido titular en los 37 partidos de la Premier League, con 3.151 minutos jugados, y cerró su racha con un magnífico gol en la victoria 3-2 sobre el Nottingham Forest. En total, suma cinco goles y 30 asistencias en 324 partidos con el club.