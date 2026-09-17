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¿Michael Carrick, al borde del abismo? Advierten al técnico del Manchester United de que podría ser DESPEDIDO en octubre mientras aumenta la presión en Old Trafford tras la eliminación en la Carabao Cup
El Manchester United sufre un histórico derrumbe en Old Trafford
El preocupante inicio de temporada del Manchester United tocó fondo este miércoles por la noche. El United quedó eliminado en la tercera ronda de la Carabao Cup tras desperdiciar una cómoda ventaja de dos goles. Los tantos tempraneros de Shea Lacey y Mason Mount dieron al equipo local un control total, pero un desplome dramático permitió al Brighton remontar con fuerza y sellar una victoria por 3-2. La derrota supuso la primera vez en 50 años que el United dejó escapar una ventaja de dos goles para perder en casa.
El resultado intensifica gravemente la presión en Old Trafford. El United solo ha conseguido una victoria en sus primeros cuatro partidos de la Premier League, con dos derrotas en el camino. Al pitido final ante el Brighton, los enfurecidos aficionados en el Stretford End expresaron su ira, despidieron al equipo con abucheos y dirigieron cánticos explícitos hacia el banquillo y la plantilla.
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Agbonlahor advierte de que Carrick podría ser despedido en octubre
El exdelantero del Aston Villa Gabby Agbonlahor cree que Carrick ya está jugándose el puesto, pese a haber firmado un contrato permanente hasta 2028 a principios de este año. En declaraciones a talkSPORT, Agbonlahor sugirió que la cúpula del United podría empezar pronto a valorar opciones alternativas si persiste la mala racha.
«Si esto sigue así, si pierden fuera de casa contra el Fulham este fin de semana... llega el parón internacional de tres semanas», dijo Agbonlahor. «Si eres el Manchester United, ¿empiezas a mirar a quién puedes tentar? ¿Con quién puedes hablar? Si esto sigue así durante otros cuatro o cinco partidos, quizá hagan un cambio. Pero ahora mismo, seguro que sigue en su puesto».
Agbonlahor tampoco se mordió la lengua al evaluar la línea de cuatro de atrás del United, formada por Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven y Noussair Mazraoui, al tiempo que cuestionó el deseo de la plantilla. «Defensivamente, muy pobres, muy abiertos. Es una de las peores actuaciones defensivas que he visto en años», comentó. «Parecía que se rendían. Ningún deseo. [Joshua] Zirkzee, era como si estuviera frustrado por no haber conseguido su salida del Manchester United, no parecía importarle. Los miro y pienso: ¿dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro deseo?»
Añadió: «Es demasiado fácil marcarle al Manchester United y no sé cuál es su estilo de juego».
Un desafiante Carrick descarta la creciente presión sobre su puesto
A pesar de las crecientes críticas y de un balance de tres derrotas en seis partidos en todas las competiciones, Carrick sigue sin verse afectado por el escrutinio externo. El técnico, de 45 años, salió al ataque cuando le preguntaron si temía por su puesto tras la eliminación copera de entre semana.
"No me siento bajo presión", afirmó Carrick. "De una forma u otra, eso no me molesta lo más mínimo. En general, no me molesta lo más mínimo. Entiendo lo que pasa fuera y cómo funciona el mundo, pero no me molesta".
El periodo de luna de miel de Carrick como entrenador ha desaparecido sin ninguna duda. Elogiado la temporada pasada después de devolver al United a la Champions League con 12 victorias en 17 partidos, ahora se enfrenta a serias dudas sobre la fragilidad defensiva de su equipo y la falta de liderazgo sobre el campo. Aunque el entrenador mantiene una apariencia de calma, la visible falta de esfuerzo mostrada contra el Brighton pone de relieve problemas profundos que debe resolver rápidamente.
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Choque de alto riesgo del Fulham antes del parón internacional
El United centra ahora su atención en el encuentro de la Premier League del domingo ante el Fulham en Craven Cottage. El partido tiene una enorme importancia para la continuidad de Carrick, con un parón internacional de tres semanas inmediatamente después del viaje al oeste de Londres. No lograr un resultado positivo podría obligar a la directiva del club a plantearse un cambio de entrenador antes de que la temporada se les escape.
Carrick debe corregir de inmediato los errores técnicos e inculcar disciplina defensiva en los entrenamientos. Con el escrutinio en su punto álgido, el técnico necesita que su plantilla demuestre la fortaleza mental necesaria para manejar el implacable foco mediático del Manchester United.
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