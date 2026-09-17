¿Michael Carrick, al borde del abismo? Advierten al técnico del Manchester United de que podría ser DESPEDIDO en octubre mientras aumenta la presión en Old Trafford tras la eliminación en la Carabao Cup

El exdelantero del Aston Villa Gabby Agbonlahor cree que Carrick ya está jugándose el puesto, pese a haber firmado un contrato permanente hasta 2028 a principios de este año. En declaraciones a talkSPORT, Agbonlahor sugirió que la cúpula del United podría empezar pronto a valorar opciones alternativas si persiste la mala racha.

«Si esto sigue así, si pierden fuera de casa contra el Fulham este fin de semana... llega el parón internacional de tres semanas», dijo Agbonlahor. «Si eres el Manchester United, ¿empiezas a mirar a quién puedes tentar? ¿Con quién puedes hablar? Si esto sigue así durante otros cuatro o cinco partidos, quizá hagan un cambio. Pero ahora mismo, seguro que sigue en su puesto».

Agbonlahor tampoco se mordió la lengua al evaluar la línea de cuatro de atrás del United, formada por Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven y Noussair Mazraoui, al tiempo que cuestionó el deseo de la plantilla. «Defensivamente, muy pobres, muy abiertos. Es una de las peores actuaciones defensivas que he visto en años», comentó. «Parecía que se rendían. Ningún deseo. [Joshua] Zirkzee, era como si estuviera frustrado por no haber conseguido su salida del Manchester United, no parecía importarle. Los miro y pienso: ¿dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro deseo?»

Añadió: «Es demasiado fácil marcarle al Manchester United y no sé cuál es su estilo de juego».



