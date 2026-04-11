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Michael Carrick advierte que no apresurará el regreso de Lisandro Martínez para el gran partido contra el Leeds y actualiza sobre Matthijs de Ligt
Carrick prioriza la forma física a largo plazo de Martínez.
Martínez está lesionado desde principios de febrero por una persistente molestia en la pantorrilla, lo que ha dejado un vacío en la defensa del United. Aunque ya ha vuelto a entrenar y participó en una concentración en Irlanda, Carrick prefiere no apresurarse con su regreso, pese a la sanción de Harry Maguire. De hecho, Carrick se negó a confirmarlo como titular, lo que podría obligarlo a emparejar a los jóvenes Ayden Heaven (19 años) y Leny Yoro (20) para contener a Dominic Calvert-Lewin.
Carrick lo tiene claro: «No le forzaremos. El próximo partido es importante, pero también vemos el conjunto. Ha vuelto a entrenar, pero debemos asegurarnos de que está listo».
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La recuperación de De Ligt sigue en curso.
La defensa del United sigue complicada: Matthijs de Ligt aún se recupera de una lesión de espalda. El central holandés no juega desde finales de noviembre y no viajó a Irlanda porque todavía no entrena al aire libre.
«No ha venido porque aún no está listo para entrenar sobre el césped», explicó Carrick al ser consultado sobre la ausencia del holandés. «Patrick [Dorgu] sí viajó porque su recuperación está más avanzada. Matthijs aún no ha llegado a esa fase, así que lo mejor era que siguiera su rehabilitación. Nada más que añadir».
Un proceso duro en la sala de tratamiento
Al ser preguntado sobre la recuperación de De Ligt, Carrick defendió el enfoque prudente del equipo médico, señalando que la rehabilitación de cada jugador es única. «Tratamiento y rehabilitación», respondió Carrick cuando se le preguntó por la carga de trabajo de De Ligt. «La razón por la que no vino [a Irlanda] es que aún no ha vuelto a pisar el césped».
- AFP
Sumérgete en la intensidad de la rivalidad de Leeds
A pesar de las lesiones en la defensa, Carrick espera con ilusión el partido nocturno contra su acérrimo rival, el Leeds, equipo al que nunca se enfrentó en Old Trafford durante sus doce años como jugador del United. Con el objetivo de prolongar su racha perfecta de cinco victorias consecutivas en casa, el entrenador espera que el encuentro «caldee» el ambiente frente a un rival al que el United se ha enfrentado pocas veces desde 2004.
«Las rivalidades existen por una muy buena razón», dijo Carrick. «Para formar parte de la intensidad, la emoción y la pasión que las envuelven. Obviamente, tenemos que mantenerlo dentro de unos límites, pero forma parte del juego que nos encanta enfrentarnos al otro equipo. Y salir al campo a darlo todo es algo que hay que aceptar, y es por eso por lo que participamos en este tipo de partidos. Sin duda somos conscientes de ello, yo lo soy y los jugadores saben que supone algo más que los tres puntos habituales».