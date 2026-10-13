Getty Images Sport
Traducido por
Michael Carrick advierte al Manchester United de que el Atlético supone una prueba a la altura del Real Madrid y el Barcelona
La posición del Atlético de Madrid en Europa
Carrick ha insistido en que el Manchester United respeta al Atlético de Madrid tanto como a los gigantes españoles Barcelona y Real Madrid. Antes del duelo europeo, el entrenador del United destacó el excelente nivel que los colchoneros han mantenido durante años bajo la misma dirección. Aunque Barcelona y Real Madrid tienen más títulos, Carrick no se hace ilusiones sobre la calidad del rival al que se enfrentará su equipo en la capital española.
«Lo que ha logrado el Atlético es extraordinario. Es difícil comparar al Atlético con el Barcelona o el Real Madrid porque tienen más títulos, pero cuando nos enfrentamos al Atlético no lo tratamos de forma diferente. Lo consideramos tan bueno como cualquier equipo de esta competición y tan peligroso como cualquiera de Europa. Lo ha demostrado durante muchos años», explicó Carrick, según recoge Marca.
- AFP
A punto para la prueba de Madrid
El entrenador del Manchester United destacó la larga trayectoria del Atlético como rival especialmente peligroso en la Champions League y elogió su historia y regularidad en la competición. Lejos de intimidarles la exigente visita, subrayó que sus jugadores afrontan la ocasión con ilusión y ven el partido como una gran prueba que están deseando afrontar.
«El Atlético tiene una historia fantástica en esta competición y es un equipo realmente peligroso en la Champions League. Lo ha demostrado durante muchos años. Disputar aquí nuestro primer partido fuera de casa en el torneo es una gran prueba para nosotros y un reto que afrontamos con mucha ilusión», añadió.
Respeto por el legado de Diego Simeone
Carrick no tardó en elogiar a su homólogo, Simeone, y destacó la década que lleva al frente del Atlético y el legado duradero que ha construido en el club. El exinternacional inglés subrayó el enorme respeto que siente por Simeone y señaló que esa estabilidad a largo plazo ha forjado una cultura de resistencia presente en todo el club.
«Siento un enorme respeto por Diego Simeone. Lleva aquí muchísimo tiempo y ha construido algo muy sólido. A veces, formar un equipo lleva tiempo. Nosotros estamos ahora en ese mismo proceso de crecimiento y desarrollo. El hecho de que lleve aquí tantos años se refleja claramente en el equipo y en todo el club. Ha dejado una huella muy profunda», afirmó Carrick.
- Getty Images Sport
Carrick advierte de la hostilidad en Madrid
El entrenador no trató de restar importancia a la formidable prueba que espera a su equipo en el Metropolitano, un estadio conocido en toda Europa por ofrecer uno de los ambientes más hostiles y asfixiantes en las noches de competición europea. Con una afición local capaz de convertir el estadio en un hervidero ensordecedor, resistir la presión psicológica de la grada será tan importante como ejecutar el plan táctico sobre el césped.
Carrick declaró: «Sé perfectamente lo que puede generar este estadio. Lo he visto desde fuera en noches de Champions League y tenemos que estar preparados para ello».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias