Carrick ha insistido en que el Manchester United respeta al Atlético de Madrid tanto como a los gigantes españoles Barcelona y Real Madrid. Antes del duelo europeo, el entrenador del United destacó el excelente nivel que los colchoneros han mantenido durante años bajo la misma dirección. Aunque Barcelona y Real Madrid tienen más títulos, Carrick no se hace ilusiones sobre la calidad del rival al que se enfrentará su equipo en la capital española.

«Lo que ha logrado el Atlético es extraordinario. Es difícil comparar al Atlético con el Barcelona o el Real Madrid porque tienen más títulos, pero cuando nos enfrentamos al Atlético no lo tratamos de forma diferente. Lo consideramos tan bueno como cualquier equipo de esta competición y tan peligroso como cualquiera de Europa. Lo ha demostrado durante muchos años», explicó Carrick, según recoge Marca.