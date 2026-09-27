En el estadio Renzo Barbera de Palermo se celebró en la noche del sábado el evento "The Last Match - Miccoli Legends Game", el partido de despedida del fútbol de Fabrizio Miccoli: fueron muchos los exfutbolistas de la Serie A que participaron. El equipo de Fabrizio Miccoli se enfrentó a Italia Artisti TV.
Getty Images Sport
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Miccoli, The Last Match en Palermo: quién estaba, emoción por el gol del hijo Diego a pase de papá Fabrizio
Presentes, entre otros, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri y Goian. Sobre el campo también Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (hijo de Fabrizio) y Diego Armando Maradona jr. El encargado de entrenar al equipo de Miccoli es Davide Ballardini.
Sobre el campo también Filippo Inzaghi, actual entrenador del Palermo.
Entre los momentos más emocionantes de la noche, el gol de Diego Miccoli a pase de su padre Fabrizio.
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