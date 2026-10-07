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Micah Richards, maravillado por el increíble Myles Lewis-Skelly tras su impresionante actuación con la Inglaterra de Thomas Tuchel
Richards elogia a la increíble estrella del Arsenal
En declaraciones en el pódcast The Rest is Football, Richards expresó su total admiración por Lewis-Skelly después de que Inglaterra derrotara por 3-0 a la República Checa en Wembley. El futbolista de 20 años tuvo minutos durante el parón internacional, mostrando su enorme potencial en el escenario internacional, y Richards quiso destacar especialmente al canterano del Arsenal. «Myles Lewis-Skelly es uno de mis jugadores favoritos», afirmó Richards. «Técnicamente es muy bueno, es fuerte y rápido, tiene inteligencia futbolística y además sigue siendo muy joven».
- AFP
Alta competencia en la plantilla del Arsenal
En estos momentos, el Arsenal cuenta con una plantilla muy competitiva, lo que dificulta que los talentos emergentes consigan un puesto fijo en el once inicial. Lewis-Skelly se enfrenta a una dura competencia de estrellas consolidadas como Declan Rice y Martin Odegaard.
Sin embargo, Richards sigue convencido del extraordinario techo del joven. «Recuerdo su actuación contra el Real Madrid hace un par de temporadas [en los cuartos de final de la Champions League] y no había visto nada igual de alguien tan joven», señaló Richards, destacando cómo el talento impresiona de forma constante ante rivales de élite en los escenarios más grandes.
Demasiado bueno para el banquillo de suplentes
A pesar de la intensa batalla por los minutos, Richards cree firmemente que Lewis-Skelly debería jugar con regularidad. El Arsenal ha invertido mucho en su centro del campo y en su defensa, pero el exdefensor cree que no se puede ignorar a la estrella surgida de la cantera.
«Obviamente, Riccardo Calafiori ha estado jugando como lateral izquierdo en el Arsenal y han incorporado a Bruno Guimaraes al centro del campo, además de Declan Rice y Martin Odegaard. Pero Lewis-Skelly es demasiado bueno para estar en el banquillo. Es uno de los mejores jugadores jóvenes que he visto a su edad y no es una exageración. Es increíble, una auténtica delicia».
- (C)Getty Images
¿Qué le espera ahora a Lewis-Skelly?
Tras un exitoso parón internacional con Inglaterra, Lewis-Skelly regresará al norte de Londres con el objetivo de hacerse un hueco en el once inicial de Mikel Arteta. El Arsenal afronta un calendario cargado de partidos en las próximas semanas, lo que debería brindarle al talentoso joven oportunidades cruciales para demostrar su indiscutible valía sobre el terreno de juego.
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