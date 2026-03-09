Getty Images
Micah Richards advierte al Arsenal que «aún no han ganado nada», pero cree que los Gunners son los claros favoritos para ganar la Champions League
Las expectativas se disparan en el Emirates
Los Gunners han estado en plena forma esta temporada, consolidándose como una fuerza implacable tanto a nivel nacional como continental, impulsados por una defensa famosa por su solidez y una letal eficacia en las jugadas a balón parado. Esta impresionante marcha hacia los títulos ha despertado inevitablemente un gran entusiasmo entre los fieles seguidores del Emirates, y muchos de ellos ya sueñan con un histórico cuádruple. Sin embargo, a medida que se acerca el final de la temporada y las expectativas se disparan, la antigua estrella del Manchester City Micah Richards ha intervenido para ofrecer una valoración más sobria de su progreso.
Richards lanza una advertencia al norte de Londres
En el podcast The Rest is Football, Richards quiso equilibrar sus elogios con un recordatorio de la presión que les espera, afirmando: «Lo único que diría, y no quiero ser negativo, es que aún no han ganado nada. En cuanto a resultados, han estado bastante impecables, pero en cuanto al estilo de juego, marcan muchos goles a balón parado y en propia puerta. No creo que esté mal que la gente lo señale, pero tampoco creo que esté bien ser negativo y decir que el Arsenal no juega bien al fútbol. El objetivo al final de la temporada es ganar la liga, ¿a quién le importa cómo se consigue?».
La Champions League frente a la lucha nacional
Aunque algunos han criticado el enfoque pragmático de los Gunners, entre ellos el exentrenador del Newcastle Alan Pardew, quien afirmó que «no hay nada bonito» en sus últimas actuaciones, Richards cree que la escena europea se adapta mejor a Arteta. Argumentó que la configuración táctica de los gigantes continentales favorecerá más al Arsenal que las tácticas de «bloque bajo» que suelen emplear los equipos desesperados de la Premier League que buscan arañar un punto.
Richards explicó sus razones para nombrarlos favoritos diciendo: «Son líderes de la Premier League y creo que el Arsenal es el favorito para la Champions League porque creo que les conviene más que los partidos nacionales. En la Champions League, los partidos pueden ser un poco más abiertos, mientras que en la Premier League todos van a jugar con un bloque bajo contra ellos».
El camino del Arsenal hacia la final
El sorteo ha sido sin duda favorable para el equipo del norte de Londres, que ha evitado enfrentarse a varios pesos pesados de su grupo. El Arsenal se enfrentará al Bayer Leverkusen en octavos de final y, si pasa de ronda, se alejará de la parte del cuadro en la que se encuentran equipos de la talla del Real Madrid, el Bayern de Múnich y el vigente campeón, el París Saint-Germain, así como tres rivales de la Premier League: el Chelsea, el Manchester City y el Liverpool.
El mundo del fútbol pronto verá si la predicción de Richards se cumple. Los Gunners han estado impecables en su aplicación, pero como advirtió el ex capitán del Manchester City, los libros de historia solo recuerdan a los ganadores. El equipo de Arteta tiene la plataforma, el sorteo y el impulso; ahora debe demostrar que tiene la ventaja clínica para asegurarse de no terminar la campaña con las manos vacías.
