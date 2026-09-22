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«¡Mi madre se enamoró!» - Kylian Mbappe revela lo cerca que estuvo de fichar por el Liverpool tras una reunión secreta con Jurgen Klopp
Conversaciones secretas en el cielo
Mbappé se ha sincerado sobre lo cerca que estuvo de fichar por el Liverpool en 2017. El delantero francés era entonces un adolescente muy cotizado que brillaba en el Mónaco, lo que despertó un fuerte interés de los clubes más grandes de Europa, inmersos en la pugna por hacerse con su fichaje.
Merseyside emergió rápidamente como un destino preferido para su familia durante el proceso de negociación. El exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp incluso organizó una reunión ultrasecreta en un lujoso avión privado de cinco plazas para presentarle su proyecto deportivo al joven atacante.
A pesar de que el club de la Premier League hizo todo lo posible para cerrar ese fichaje de relumbrón, el traspaso nunca se materializó. Mbappé acabó cerrando un movimiento de enorme impacto al PSG, dejando a la cúpula del Liverpool preguntándose qué podría haber sido.
- AFP
La obsesión de una madre con Anfield
El mayor impulso para dar el salto a la Premier League llegó en realidad de la madre de Mbappe. Viajó a Merseyside para los primeros pasos cruciales de las negociaciones, recorrió la ciudad y asistió sola a partidos para empaparse del famoso ambiente de Anfield.
«Fue al estadio, conoció a la gente», recordó Mbappe, en declaraciones recogidas por The Athletic. «Era como: “Es un club maravilloso, todo el mundo es muy amable, es un club familiar, un gran club”». Fue a Anfield y se enamoró de él.
«Estábamos hablando todo el tiempo. “¿Qué piensas, mamá?”. Ella decía: “Para mí, tienes que ir al Liverpool”. Yo decía: “¡Vale, vale, vale!”, porque Jurgen Klopp era un entrenador increíble. Le conocí y tuve una relación maravillosa con él. Le tenía un gran respeto».
La propuesta de Klopp en jet privado
El propio Klopp ya había descrito anteriormente el elaborado y costoso despliegue al que recurrió Liverpool durante aquellas negociaciones secretas. Mbappe recordaba con cariño aquella extraña charla en pleno vuelo.
«Recuerdo que estábamos en el avión y dábamos vueltas y vueltas en el aire mientras me explicaba su proyecto», admitió Mbappe. «Le dije: “No necesitas convencerme. Eres Jurgen Klopp, es el Liverpool, un gran club, así que, por supuesto, si estoy aquí, es porque tengo cierto interés. Pero tengo otras cosas, otros proyectos, que también son buenos”.
«Le dije: “Cualquier decisión que tome va a ser una buena decisión porque estamos hablando de algunos de los clubes más grandes del mundo”. Es una historia divertida. Pero al final tomé la decisión de ir al PSG porque para mí, nacido y criado en París, no había mejor sensación que demostrar que podía ser una estrella en mi ciudad».
- (C)Getty Images
De París a la gloria en Madrid
Tras rechazar las acometidas del Liverpool, Mbappe se incorporó inicialmente al PSG cedido. Más tarde, la operación se hizo permanente por unos asombrosos 180 millones de euros, preparando el terreno para una etapa dominante y repleta de títulos en la capital francesa.
El dinámico delantero también consolidó su legado en la escena internacional, al ganar de forma memorable la Copa del Mundo siendo un adolescente en 2018. Siguió brillando con su país en la edición de 2026, superando a Miroslav Klose y Lionel Messi como el máximo goleador histórico del torneo antes de que Francia cayera ante la posterior campeona, España, en semifinales.
Ahora, más mayor y consolidado como un icono global, Mbappe por fin dejó su país para comenzar un nuevo capítulo. Completó su esperado fichaje por el Real Madrid en 2024.
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