Mbappé se ha sincerado sobre lo cerca que estuvo de fichar por el Liverpool en 2017. El delantero francés era entonces un adolescente muy cotizado que brillaba en el Mónaco, lo que despertó un fuerte interés de los clubes más grandes de Europa, inmersos en la pugna por hacerse con su fichaje.

Merseyside emergió rápidamente como un destino preferido para su familia durante el proceso de negociación. El exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp incluso organizó una reunión ultrasecreta en un lujoso avión privado de cinco plazas para presentarle su proyecto deportivo al joven atacante.

A pesar de que el club de la Premier League hizo todo lo posible para cerrar ese fichaje de relumbrón, el traspaso nunca se materializó. Mbappé acabó cerrando un movimiento de enorme impacto al PSG, dejando a la cúpula del Liverpool preguntándose qué podría haber sido.