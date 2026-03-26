«Mi madre estaba llorando»: Harry Maguire habla de su vuelta a la selección inglesa y de cómo el defensa del Manchester United temió que su carrera internacional hubiera llegado a su fin

El jugador del Manchester United admitió que haber sido titular durante tanto tiempo hizo que su ausencia de la selección fuera aún más difícil de aceptar. Cuando por fin llegó la convocatoria, resultó ser un momento muy importante para su familia, especialmente para su madre, que le ha apoyado durante todo el intenso escrutinio al que se ha visto sometida su carrera.

«Es increíble. Es algo que echaba de menos», dijo Maguire. «Cuando no te convocan, después de haber sido titular durante seis o siete años, es duro. Hablé con el seleccionador y me dijo que estaba dentro. Llamé a mi familia. Mi madre estaba de vacaciones y se echó a llorar. Ahora me encuentro en un momento de mi carrera en el que ya no se trata tanto de mí. Tengo 33 años. Tanto si juego un minuto en el Mundial como si juego todos los partidos, haré todo lo posible para que este país triunfe».