Según La Gazzetta dello Sport, el consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, ha trazado una directriz clara para restaurar el histórico núcleo italiano del club en Continassa. En declaraciones durante el Festival dello Sport de Trento, el ejecutivo confirmó la intención de la Juventus de incorporar a los mejores talentos nacionales capaces de representar la identidad del club a largo plazo.

En lo más alto de la lista de prioridades de la Juve figuran el lateral del Brentford Michael Kayode y el centrocampista del Cagliari Alessandro Romano.

El director Frederic Massara está liderando, junto a Carnevali, la búsqueda de talento para cerrar la incorporación de ambos jugadores.