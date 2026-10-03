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«Mi idea es crear un poco más de identidad italiana» : por dentro del plan de la Juventus para fichar a Michael Kayode y Alessandro Romano
La Juventus planea una reconstrucción a nivel nacional con Kayode y los objetivos de Romano
Según La Gazzetta dello Sport, el consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, ha trazado una directriz clara para restaurar el histórico núcleo italiano del club en Continassa. En declaraciones durante el Festival dello Sport de Trento, el ejecutivo confirmó la intención de la Juventus de incorporar a los mejores talentos nacionales capaces de representar la identidad del club a largo plazo.
En lo más alto de la lista de prioridades de la Juve figuran el lateral del Brentford Michael Kayode y el centrocampista del Cagliari Alessandro Romano.
El director Frederic Massara está liderando, junto a Carnevali, la búsqueda de talento para cerrar la incorporación de ambos jugadores.
- AFLOSPORT
Carnevali confirma la misión de identidad italiana mientras la Juve sigue la pista de un reencuentro con Kayode
Carnevali subrayó que incorporar jugadores nacionales de élite sigue siendo esencial para el futuro de la Juventus. El ex canterano Kayode se ha convertido en un objetivo prioritario para reforzar la defensa tras su desarrollo en la Fiorentina y su posterior fichaje por el Brentford, equipo de la Premier League, en enero de 2025.
Aunque negociar con un club de la Premier League presenta obstáculos económicos debido a la creciente tasación de Kayode, la Juve sigue interesada en un reencuentro.
"Mi idea es crear un poco más de identidad italiana y traer a más jugadores italianos", explicó Carnevali. "Creo que hoy en día tener jugadores italianos fuertes, porque somos la Juve y la Juve necesita jugadores fuertes, no es tan sencillo, pero el deseo es traerlos. También me gustaría fichar jugadores jóvenes, así que la voluntad es incorporar jóvenes con potencial".
Massara impulsa el movimiento por Romano, la revelación del centro del campo del Cagliari
En el centro del campo, la Juventus se ha unido a su rival de la Serie A, el Inter, en el seguimiento del talento de 20 años del Cagliari, Alessandro Romano. Massara conoce bien al centrocampista por su etapa compartida en la Roma, antes de facilitar su cesión de desarrollo a La Spezia el pasado enero.
El reciente debut de Romano con la selección italiana ha acelerado el interés de los grandes clubes de toda la península.
La Juventus ve a Romano como un candidato ideal para liderar su futura línea de centro del campo.
- Buzzi
La cúpula directiva de la Juventus sienta las bases para futuros mercados de fichajes
Carnevali reconoció la dificultad de asegurarse a los mejores talentos italianos en el mercado actual, pero confirmó que los trabajos de captación ya están en marcha. La Juventus planea equilibrar el desarrollo de la cantera en Vinovo con fichajes específicos de jóvenes profesionales contrastados como Kayode y Romano.
Otros objetivos, entre ellos el dúo del Frosinone formado por Lorenzo Palmisani y Antonio Raimondo, siguen siendo observados.
La Juventus aspira a cerrar su lista de objetivos de cara a los próximos mercados de fichajes.
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