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«Mi deseo ha cambiado»: sir Gareth Southgate descarta volver a la Premier League y explica por qué se alejó del fútbol
El técnico cierra la puerta a los banquillos de la máxima categoría
Southgate ha dejado claro que no tiene intención de volver a entrenar en la máxima categoría del fútbol inglés después de alejarse del deporte. No ha trabajado en el fútbol de clubes desde que dirigió al Middlesbrough durante tres años, entre junio de 2006 y su destitución en octubre de 2009. En esa etapa en Teesside logró 45 victorias en 151 partidos, incluida una goleada por 8-1 al Manchester City, antes de sufrir el descenso en 2009.
- AFP
El agotamiento mental motiva la ausencia en el estadio
Tras haber llevado también a su país a la final de la Eurocopa 2020, el veterano entrenador admitió que el escrutinio constante al que se vio sometido hacia el final de su etapa al frente de la selección acabó por quitarle las ganas de disfrutar del fútbol.
Preguntado en The Amol Rajan Connection si se plantearía volver a entrenar en la Premier League, Southgate respondió: «No veo ningún escenario en el que lo haga».
Al explicar cómo su pasión por este deporte se fue apagando hasta el punto de que apenas ve partidos, añadió: «Hacia el final de mi etapa con Inglaterra, dejé de disfrutarlo. Al menos durante un tiempo, las victorias te ayudan a seguir adelante. Al final, ni siquiera disfrutaba de las victorias más de un par de minutos. Así que apenas he visto fútbol.
»Fui a la final de la FA Cup para ver a mi equipo, el Crystal Palace, ganar su primer trofeo. Desde entonces no he vuelto a pisar un estadio de fútbol. Así que mis ganas de seguir vinculado al fútbol han cambiado».
La actividad académica sustituye a la presión del banquillo
Desde que dejó su puesto en la selección, también ha incursionado en los medios y este año presentó un documental de la BBC en el que recorrió el Reino Unido para examinar los retos a los que se enfrentan los hombres jóvenes y los niños. Además de su trabajo en los medios, también ha ejercido como profesor visitante en la Harvard Business School de Boston.
Al reflexionar sobre la satisfacción que siente desde que dejó los banquillos, Southgate añadió: «Me han encantado los últimos 18 meses de mi vida. Durante 37 años, mi percepción de mí mismo dependía de si ganaba o perdía el sábado. Y la verdad es que me ha encantado vivir experiencias diferentes. He conocido a políticos, he conocido a gente del sector de los medios, he aprendido sobre liderazgo en todo tipo de ámbitos y he viajado por todo el mundo aprendiendo cosas. Simplemente he disfrutado protagonizando una película diferente en mi vida».
- AFP
Nuevos horizontes eclipsan el regreso a los banquillos
Esas declaraciones tan sinceras ponen fin, en la práctica, a las especulaciones que le vinculaban con puestos de entrenador de gran repercusión en la máxima categoría del fútbol inglés. En lugar de afrontar los mercados de fichajes o la presión semanal de los resultados, todo apunta a que seguirá ampliando su labor en los medios de comunicación públicos y la formación en liderazgo. Así, su salida del Middlesbrough hace 17 años, cuando el club ocupaba la cuarta plaza de la Championship, parece destinada a seguir siendo su último paso por los banquillos.
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