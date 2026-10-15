«Mi deseo ha cambiado»: sir Gareth Southgate descarta volver a la Premier League y explica por qué se alejó del fútbol

Tras haber llevado también a su país a la final de la Eurocopa 2020, el veterano entrenador admitió que el escrutinio constante al que se vio sometido hacia el final de su etapa al frente de la selección acabó por quitarle las ganas de disfrutar del fútbol.

Preguntado en The Amol Rajan Connection si se plantearía volver a entrenar en la Premier League, Southgate respondió: «No veo ningún escenario en el que lo haga».

Al explicar cómo su pasión por este deporte se fue apagando hasta el punto de que apenas ve partidos, añadió: «Hacia el final de mi etapa con Inglaterra, dejé de disfrutarlo. Al menos durante un tiempo, las victorias te ayudan a seguir adelante. Al final, ni siquiera disfrutaba de las victorias más de un par de minutos. Así que apenas he visto fútbol.

»Fui a la final de la FA Cup para ver a mi equipo, el Crystal Palace, ganar su primer trofeo. Desde entonces no he vuelto a pisar un estadio de fútbol. Así que mis ganas de seguir vinculado al fútbol han cambiado».