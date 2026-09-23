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«Mi corazón está al 50:50»: la estrella del Club Brugge Nicolo Tresoldi retrasa su decisión internacional entre Alemania e Italia hasta después de la Eurocopa sub-21 de 2027
Un corazón dividido entre dos naciones
El pulso por uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa continuará al menos un año más. Tresoldi ha anunciado oficialmente que pospondrá su decisión final sobre su afiliación internacional absoluta. A pesar del fuerte interés tanto de la DFB como de la FIGC, el jugador de 22 años planea seguir con la selección alemana sub-21 hasta la Eurocopa de 2027 antes de tomar una decisión definitiva entre ambas potencias.
En declaraciones a Sky Germany, Tresoldi dejó clara la dificultad emocional de la decisión a la que se enfrenta. El delantero, que ha estado en un estado de forma sensacional en Bélgica, admitió que sus sentimientos están perfectamente divididos entre ambas potencias del fútbol. "Mi corazón está al 50%. Ambos países significan mucho para mí", explicó el delantero.
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Conversaciones con Jurgen Klopp
Lo que está en juego en el futuro de Tresoldi aumentó de forma significativa cuando el legendario entrenador Jurgen Klopp, ahora al frente de la selección alemana, se puso personalmente en contacto con el joven delantero. Está claro que Klopp está muy interesado en asegurarse los servicios de un jugador que ha demostrado su valía en el escenario de la Liga de Campeones, y ambos ya han mantenido conversaciones detalladas sobre el camino del atacante. Tresoldi no tardó en elogiar la manera en que Klopp abordó la delicada situación y señaló que el técnico mostró una gran empatía ante el conflicto interno que está viviendo el jugador mientras valora su futuro a largo plazo en el fútbol.
Al recordar su interacción con el exentrenador del Liverpool, Tresoldi describió una relación que va más allá de la dinámica habitual entre entrenador y futbolista. «Tuvimos buenas conversaciones. Le expliqué mi situación a Kloppo y él la entendió. Es una gran persona. No fue una conversación entre entrenador y jugador, sino como una conversación entre padre e hijo. Me dijo que la puerta siempre está abierta para mí», reveló Tresoldi.
Mancini mueve ficha por Italia
Alemania no es la única selección que tira del corazón de Tresoldi. El nuevo seleccionador de Italia, Roberto Mancini, también se ha movido para intentar convencer al delantero de que vuelva a sus raíces. El atacante confirmó que el acercamiento de Mancini recibió la misma sinceridad que ofreció al grupo alemán. «Le dije lo mismo que a Klopp», señaló Tresoldi.
Tresoldi, que nació en Cerdeña y pasó su primera infancia en Italia antes de mudarse a Alemania a los 13 años, mantiene vínculos profundos con el país mediterráneo. Además, también es elegible para Argentina por parte de madre, aunque la batalla actual sigue centrada en Europa. Recordó a los observadores que su conexión con Italia no se debe únicamente a su ascendencia, sino que es una parte fundamental de su crianza. «No es solo que mi padre venga de Italia. Yo también nací allí, crecí allí», dijo.
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Tresoldi reafirma su compromiso con la sub-21 de Alemania
Por ahora, sigue comprometido con el proyecto liderado por Antonio Di Salvo y expresa su deseo inmediato de representar a Alemania en categorías inferiores. De hecho, está fijando un calendario para una resolución definitiva que no llegará hasta dentro de otro año. Está previsto que Tresoldi regrese a los terrenos de juego este sábado, cuando el equipo de Antonio Di Salvo se enfrente a la selección sub-21 de Letonia en un importante partido de clasificación para el Campeonato de Europa. Su disponibilidad supone un impulso bienvenido para el equipo mientras continúa su camino hacia la clasificación para el torneo.
"Llevo la camiseta de Alemania con orgullo, estoy muy feliz de estar aquí. Todavía quiero jugar el Campeonato de Europa aquí. Después de eso, veremos cómo evolucionan las cosas", afirmó.
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