«Mi corazón está al 50:50»: la estrella del Club Brugge Nicolo Tresoldi retrasa su decisión internacional entre Alemania e Italia hasta después de la Eurocopa sub-21 de 2027

Lo que está en juego en el futuro de Tresoldi aumentó de forma significativa cuando el legendario entrenador Jurgen Klopp, ahora al frente de la selección alemana, se puso personalmente en contacto con el joven delantero. Está claro que Klopp está muy interesado en asegurarse los servicios de un jugador que ha demostrado su valía en el escenario de la Liga de Campeones, y ambos ya han mantenido conversaciones detalladas sobre el camino del atacante. Tresoldi no tardó en elogiar la manera en que Klopp abordó la delicada situación y señaló que el técnico mostró una gran empatía ante el conflicto interno que está viviendo el jugador mientras valora su futuro a largo plazo en el fútbol.

Al recordar su interacción con el exentrenador del Liverpool, Tresoldi describió una relación que va más allá de la dinámica habitual entre entrenador y futbolista. «Tuvimos buenas conversaciones. Le expliqué mi situación a Kloppo y él la entendió. Es una gran persona. No fue una conversación entre entrenador y jugador, sino como una conversación entre padre e hijo. Me dijo que la puerta siempre está abierta para mí», reveló Tresoldi.