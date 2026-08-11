Kolo Muani ha hecho una valoración sincera de su etapa en la Premier League y ha admitido que su atención no estuvo del todo centrada en la tarea que tenía entre manos durante su paso por el norte de Londres. El delantero, que la pasada temporada jugó cedido en el Tottenham Hotspur Stadium, tuvo dificultades para repetir la forma que le convirtió en uno de los atacantes más cotizados de Europa. Durante su etapa en Inglaterra, Kolo Muani disputó 41 partidos en todas las competiciones con el Tottenham y solo logró cinco goles y cuatro asistencias, un rendimiento que finalmente llevó al club de la Premier League a descartar un acuerdo permanente.

Al reflexionar sobre esas dificultades, el delantero de 27 años declaró a Tuttosport: "Hubo varias cosas que no funcionaron. Para mí, fue algo más personal. Creo que mi cabeza estaba un poco en otra parte: quería volver a la Juventus. También es un episodio en la carrera de un jugador: no todas las temporadas pueden ser positivas, podemos decir eso. Para mí, fue un año en el que aprendí algo: tuve lesiones, mis primeras lesiones, pero por suerte pude recuperarme de todas. Creo que se debe a todas estas cosas, pero ahora es un nuevo campeonato, es un nuevo capítulo para mí. Así que creo que es una nueva versión de mí, por decirlo así".