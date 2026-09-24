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«Mi agente recibió llamadas»: la estrella del Real Madrid Marc Cucurella aclara los rumores sobre su fichaje por el Barcelona y admite una misión secreta por mensaje de texto con Rodri
Se rebajan los rumores sobre el Barcelona
Cucurella completó un mediático traspaso al Bernabéu a comienzos de este año en una operación valorada inicialmente en 55 millones de euros (47 millones de libras), con otros 5 millones de euros (4 millones de libras) pactados en posibles variables. El español se afianzó rápidamente en el once inicial, desplazando a Alvaro Carreras como la opción preferida de Mourinho en el flanco izquierdo.
Antes de poner la firma en la capital española, el defensa fue situado con insistencia en un traspaso al eterno rival, el Barcelona. Según se informó, el gigante catalán seguía el mercado en medio de las persistentes dudas en torno al futuro a largo plazo de Alejandro Balde.
A pesar de la incesante especulación que dominaba los titulares, nunca llegó a materializarse una oferta formal del Barcelona. El Real Madrid irrumpió con decisión, aseguró el fichaje del lateral y puso fin a cualquier posibilidad de un regreso al Camp Nou para el canterano de La Masia.
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«No es un interés genuino»
En declaraciones a la emisora española COPE, Cucurella descartó con rotundidad la idea de que un traspaso a Cataluña estuviera alguna vez cerca de cerrarse. La estrella del Madrid aclaró el alcance del contacto entre su entorno y la cúpula del Barcelona.
«No, no, no. Mi agente recibió algunas llamadas, pero no fue más allá de eso», explicó el exlateral del Chelsea cuando le preguntaron por los rumores del verano. «No creo que eso pueda considerarse un interés real».
La elección catalana de Rodri
Más allá de su propio culebrón de traspaso, Cucurella se encontró actuando como un agente improvisado para el Real Madrid. Mientras su compañero de selección Rodri sopesaba sus opciones entre los dos clubes más grandes de España, el defensa intentó persuadir al centrocampista para que se uniera a la revolución de Mourinho en el Bernabéu.
Esos esfuerzos acabaron siendo infructuosos, ya que Rodri optó por fichar por el Barcelona para forjar una nueva sociedad en el centro del campo junto a Pedri. Al recordar sus conversaciones privadas, Cucurella reveló que el centrocampista se mostró evasivo sobre sus intenciones.
«Dijo algo como: “Ya veremos”», recordó Cucurella. «Me alegro por él, pero espero que no tenga demasiado éxito porque eso significaría el final del nuestro».
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Consolidando su estatus en el Bernabéu
Tras haberse afianzado claramente por delante de Carreras, Cucurella tiene ahora la tarea de justificar su elevado precio durante lo que queda de temporada. Bajo la dirección de Mourinho, se espera que el defensa siga siendo una pieza clave en la zaga del Real Madrid.
Mientras tanto, su rivalidad personal con Rodri añade un nuevo aliciente a los futuros Clásicos. A medida que ambos internacionales españoles se asientan en sus respectivos equipos, sus actuaciones influirán sin duda en la continua batalla por la supremacía nacional.
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