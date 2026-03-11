México, el portero titular se lesiona: Ochoa sueña con un récord en el Mundial

¿No hay dos sin tres? Además de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa también aspira a establecer el nuevo récord de seis participaciones en las fases finales del Mundial. Al igual que el argentino y el portugués, el mexicano lleva cinco, al igual que sus compatriotas Rafa Márquez y Antonio Carbajal, además del alemán Lothar Matthaus y el italiano Gigi Buffon.

El portero titular de México, Ángel Malagón, se lesionó el tendón de Aquiles, una lesión que le hará perderse el Mundial de 2026.

Así, Ochoa puede volver a aspirar a la convocatoria, compitiendo con los otros porteros Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Carlos Moreno.