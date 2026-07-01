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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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México-Ecuador: Santiago Giménez, del Milan, provoca la expulsión de Hincapié tras un encontronazo en el tiempo de descuento y un insulto con la boca tapada. ¿Qué ha pasado?

Mexico vs Ecuador
World Cup
Santiago Giménez
Piero Hincapié
Mexico
Ecuador

El árbitro Vincic mostró la tarjeta roja tras consultar el VAR.

Sigue la sequía goleadora, y es noticia para quien, en broma, se veía como máximo goleador del Mundial. México sueña gracias a las actuaciones de Quiñones y Raúl Jiménez, mientras que el delantero del Milan Santiago Giménez —que ayer ingresó al campo en el minuto 74 y a quien el seleccionador Aguirre nunca ha alineado como titular— sigue en un segundo plano. No marca con México desde hace casi diez meses, cuando anotó en un amistoso contra Corea del Sur el 10 de septiembre de 2025.


MÉXICO COMO LA ITALIA DE 1990: 2-0 A ECUADOR, SE CLASIFICA PARA LOS OCTAVOS DE FINAL 40 AÑOS DESPUÉS

  • SIEMPRE PROTAGONISTA

    El exdelantero del Feyenoord acaparó la atención en el triunfo de México 2-0 sobre Ecuador, que devolvió a la Tricolor a los octavos de final 40 años después de la edición de 1986. En los últimos minutos, el defensa ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado tras un altercado con el jugador del Milan, en el partido dirigido por el esloveno Slavko Vincic en Ciudad de México.



    Piero Hincapie Santiago Gimenez Messico Ecuador 2026 BeInsports 16.9Image BeInsports


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  • EL EPISODIO

    En el descuento de la segunda parte, los dos jugadores, lejos del balón, se insultaron y casi llegaron a las manos, lo que obligó al árbitro a intervenir. La tensión subió y, en un momento, Hincapié se acercó de nuevo a Giménez con la mano tapándose la boca, quizá para ocultar un insulto grave. El delantero del Milan alertó al árbitro Vincic, quien, tras consultar el VAR, revisó las imágenes y, aplicando la nueva norma de la FIFA —ya usada para expulsar a Almirón ante Turquía—, mostró la roja al defensa ecuatoriano.




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