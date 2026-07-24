El exjugador del Barcelona y del PSG respondió a las críticas con un vídeo en el que se le ve preparando una sesión de gimnasio. «Estaba aquí con mi segunda sesión de entrenamiento y recordé que, en mi día libre, mucha gente hablaba de que jugaba al póquer. Pero entrené por la mañana; no fui al partido porque acababa de reincorporarme, y al día siguiente ya tenía libre».

Y añadió: «En fin, ahora estoy aquí preparándome para entrenar, así que quiero preguntaros a todos: ¿puedo entrenar o vais a seguir quejándoos también? ¡Ocupaos de vuestros asuntos!».