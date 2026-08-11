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Messina: «Árbitros, si alguien se equivoca lo pagará muy caro. Sobre el VAR y la segunda amarilla...»

Serie A

Habla el nuevo director técnico de la Asociación Italiana de Árbitros

"Si alguien se equivoca, pagará muy caro. No admitimos que pueda haber errores desde el punto de vista ético": así lo dijo a ANSADomenico Messina, nuevo director técnico de la Asociación Italiana de Árbitros, trazando una línea muy clara sobre el comportamiento exigido a los árbitros en la nueva temporada futbolística con motivo de la concentración de Cascia.


Messina también abordó el tema de las llamadas telefónicas y de las relaciones externas, en el centro de la polémica la pasada temporada, y descartó la necesidad de introducir un nuevo protocolo de conducta.


"No es necesario -subrayó- porque el protocolo ya existe. Está en el ADN de todos los árbitros tener un comportamiento y una ética acordes con el papel que desempeñan".


El nuevo director técnico de la AIA distinguió claramente entre los errores cometidos sobre el terreno de juego y los que afectan a la conducta personal. "Seremos tolerantes en el sentido de tratar de entender de dónde deriva un error técnico -explicó-, porque el árbitro en el campo se equivoca, pero desde el punto de vista de la ética, del comportamiento, de la claridad y de la transparencia, no habrá tolerancia para ningún árbitro".

  • El VAR podrá intervenir y hacer que se revoque una segunda amarilla cuando esta sea «claramente» e «inequívocamente» errónea, evitando así que un equipo se quede con diez por un error arbitral evidente.


    Es una de las principales novedades reglamentarias de la nueva temporada futbolística explicadas por Domenico Messina, nuevo director técnico de la Asociación Italiana de Árbitros al término de la concentración de pretemporada en Cascia.


    «Existe esta innovación en el protocolo VAR -explicó Messina- que afecta a las segundas amarillas claramente erróneas.


    Quiero subrayar el término “claramente”: debe ser una segunda amarilla inequívocamente errónea y esta podrá ser revocada con la intervención del VAR».


    Una modificación que, según Messina, permite superar una de las situaciones más controvertidas registradas en el pasado. «La segunda amarilla errónea indudablemente ponía en gran dificultad al árbitro -explicó- porque estaba claro que había cometido un error, pero el reglamento no permitía la intervención. Las otras modificaciones se han introducido sobre todo para agilizar el juego y reducir los tiempos muertos y los comportamientos antideportivos. Se quieren evitar todas esas situaciones que generaban nerviosismo entre el público, los futbolistas y los técnicos».


    Entre las nuevas disposiciones, el futbolista sustituido deberá abandonar el campo en un plazo de diez segundos, mientras que algunas reanudaciones del juego deberán producirse en un plazo de cinco segundos. El jugador lesionado que sea atendido sobre el terreno de juego deberá, en cambio, permanecer obligatoriamente fuera durante al menos un minuto.


    Novedades también para los cambios: en caso de que el jugador sustituido retrase su salida, el sustituto deberá esperar al menos un minuto y podrá entrar con el juego detenido.



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