Messi y su noveno Balón de Oro... Solo dos rivales amenazan su dominio

El periódico español considera que «si hay un jugador capaz de rivalizar con Messi por el Balón de Oro, ese es Lamine Yamal», y añade: «El extremo del Barcelona no está cuajando una temporada excepcional en términos de estadísticas, ya que aún no ha marcado ningún gol, pero ha vuelto a demostrar que es uno de los jugadores con mayor capacidad para cambiar el rumbo de los partidos, además de ser una pieza indispensable en el estilo de juego de la selección española, gracias a su constante influencia en la forma de defender de los rivales».

En el Barcelona ha marcado 24 goles y dado 17 asistencias en 45 partidos, y ha ayudado a ganar Liga y Supercopa.

Solo le falta la Liga de Campeones, pero su liderazgo con Hans Flick es evidente.

Lee también: ¿Tres goles o más?… Kroos a Argentina: «Olvidad el título si ocurre esto»

Yamal ya sabe lo que es rozar el Balón de Oro: fue segundo en la última edición pese a quedarse sin Champions y con la subcampeonato de la Liga de Naciones, aunque conquistó Liga y Copa del Rey con el Barça.

Esa votación demostró que su impacto, a sus 19 años, no es una moda pasajera y que ganar el Mundial lo devolvería a la lucha por el premio o, al menos, lo mantendría entre los candidatos.

Y añadió: «Si España gana el Mundial con un partido decisivo de Yamal en la final, tendrá un impulso enorme y podría convertirse en el principal rival de Messi por el Balón de Oro».