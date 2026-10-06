Un vínculo indisoluble el de Messi con Argentina, como demuestran todos sus números de récord. Nadie había jugado nunca tantos partidos con la Albiceleste (207), marcado más goles (125) ni dado más asistencias (68). Él solo ha contribuido a 193 goles con la selección, unas estadísticas que se vuelven aún más mastodónticas si se hace la cuenta total, que ya alcanza más de 900 goles y 400 asistencias.





Con la Selección, ganó (contribuyendo enormemente) el Campeonato Mundial Sub-20, el Oro Olímpico en 2008, la Copa América en 2021 y en 2024, la Copa de Campeones CONMEBOL-UEFA en 2022 y, como se ha dicho, el Mundial de 2022, como capitán y mejor jugador del torneo. Inolvidable la final contra Francia, a la que le marcó dos goles y devolvió la copa más deseada a Buenos Aires 36 años después. Ha participado en 6 Mundiales, jugando 34 partidos y 3064 (ambos récords) y marcando 21 goles, solo por detrás de Mbappé. Suyo es, en cambio, el récord de asistencias en los Mundiales (12) donde fue nombrado MVP tanto en 2014 como en 2022. Messi es el futbolista más joven (18 años y 357 días) y también el de más edad (38 años y 357 días) en marcar un gol en un campeonato del mundo, el único que ha marcado en todas las fases de una Copa del Mundo (fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final) y el plusmarquista de goles consecutivos, nueve, en partidos oficiales de la competición.





Por otra parte, de alguien que ha ganado 8 veces el Balón de Oro y 6 la Bota de Oro cabe esperar esto y otros logros. Messi es el máximo goleador de una selección sudamericana y el máximo goleador de la historia de las eliminatorias sudamericanas (36 goles), además del jugador con más partidos disputados con Argentina.