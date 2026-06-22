Messi supera a Klose: con 17 goles, es el máximo goleador de la historia en las fases finales de los Mundiales

Con el gol marcado a Austria en el minuto 39 de la segunda jornada del Mundial 2026, Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de las fases finales de la Copa del Mundo, con 17 tantos. Con su ‘hat-trick’ ante Argelia, ya había superado a Ronaldo (15 goles), Mbappé y Gerd Müller (14 cada uno), e igualado a Klose (16). Ahora lidera en solitario esta clasificación.





Para el jugador nacido en 1987 en Rosario, es el gol 121 en 201 partidos con la Albiceleste, con la que fue campeón del mundo en 2022.











