Lionel Messi no marcó en el 3-1 sobre Suiza, pero su influencia fue constante y determinante. En el marcador, el ‘10’ suma la asistencia del primer gol, obra de Alexis Mac Allister. Así actualiza su libro de récords: segunda asistencia en este Mundial y décima en fases finales, algo que nadie había logrado.





Pero su partido va más allá del pase: es una misión cuya próxima parada es Inglaterra, rival de Argentina en semifinales el miércoles 15 de julio a las 21:00 (hora italiana) en Atlanta. Para los ingleses será la ocasión de tomarse la revancha cuarenta años después del 2-1 de Ciudad de México, el partido de la «Mano de Dios» y del gol del siglo de Diego Armando Maradona. Para Argentina será el momento de intentar continuar la misión que todo el equipo ha dejado clara tras la victoria contra Suiza: «Lo hacemos por el último Mundial de Messi», canta toda la Albiceleste al unísono.