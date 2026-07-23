La superestrella portuguesa Ronaldo tendrá 45 años cuando la competición más importante de la FIFA vuelva a ser el centro de atención. Su eterno rival, la superestrella sudamericana Messi, cumplirá 43 años dentro de cuatro años.

Dado todo lo que han logrado, descartar cualquier posibilidad parece descabellado. Sin embargo, el tiempo acabará pasándoles factura.

Ronaldo tiene un año más de contrato con el Al-Nassr, campeón de Arabia Saudí, y no ha mencionado la retirada. Messi, con el Inter de Miami, campeón de la MLS, está vinculado hasta 2028.

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesús —que ya trabajó con CR7 en Oriente Medio—, ha dejado la puerta abierta para que el ‘7’ más emblemático llegue a la Euro 2028. La Albiceleste confía en que Messi aumente su récord de 207 partidos con la selección.

Por ahora, ambos siguen en activo y sin prisas por decidir su futuro. El Mundial 2030, que Portugal coorganizará, añade un aliciente extra para Ronaldo, mientras que Messi, tras perder otra final, aún busca su segundo título mundial.