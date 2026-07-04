Por un lado, Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas —si no el mejor— de la historia; por otro, Vozinha, un portero de Cabo Verde de 40 años que salió invicto tras los 90 minutos del Mundial de EE. UU., Canadá y México 2026, su primer Mundial. Los Tiburones Azules cayeron solo en la prórroga ante los campeones de Sudamérica y del mundo, tras igualar a España, campeona de Europa, en la fase de grupos. Messi, con su séptimo gol en cuatro partidos, elogió al final el esfuerzo africano.
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Messi: «Me he enterado de que Vozinha tiene 40 años, me ha dejado alucinado». El portero: «Me ha dicho que la gente debe estar orgullosa de mí»
LAS PALABRAS DE MESSI
«Sabíamos que el partido sería muy difícil; no es casualidad que esta selección no haya perdido contra España ni Uruguay», declaró La Pulga tras los 120 minutos. «Marcamos el primer gol, pero luego perdimos el balón, retrocedimos y no pudimos presionar. Ellos aprovecharon y anotaron. Perdimos el balón a ratos, nos replegamos y no presionamos como debíamos, así que ellos aprovecharon sus armas y marcaron. Sabíamos que sería complicado: son partidos de vida o muerte y nadie regala nada. Algunos pueden subestimar a las selecciones por su nombre, pero nosotros sabíamos que no sería fácil. Este Mundial se caracteriza por la igualdad: todos los partidos son muy duros. Hemos dado todo, como siempre. Ahora toca descansar, pensar en el siguiente partido y sacar lo positivo de hoy».
SU VOZINHA
Al preguntarle por Vozinha, que le detuvo varios disparos y le impidió marcar un doblete, Messi admitió: «Me han dicho que tiene 40 años, me quedé alucinado». Después habló el portero: «Messi se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debía estar orgullosa de mí. Le di las gracias, le pregunté si podíamos intercambiar las camisetas y él aceptó. Nunca olvidaré un momento así».
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