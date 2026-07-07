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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi falló su cuarto penalti en Mundiales, el segundo en 2026: récord negativo. Todos sus fallos

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
L. Messi

Lionel Messi falló su segundo penalti en este Mundial. En el minuto 21 del Argentina-Egipto, el ‘10’ lanzó fuerte pero sin ángulo, y Shobeir lo detuvo. Nunca antes alguien había errado dos penas máximas en una misma Copa del Mundo. El astro argentino disparó fuerte, sin efecto; Shobeir se lanzó a su izquierda y despejó el balón, su segunda atajada desde el punto de penalti en este Mundial tras detener el de Taremi en el Egipto-Irán.

  • TODOS LOS ERRORES

    Messi ha fallado cuatro penaltis en Mundiales: dos este año ante Austria y Egipto, otro en Rusia 2018 detenido por Halldorsson (Argentina 1-1 Islandia) y el más reciente contra Polonia en Catar 2022, parado por Szczesny.

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