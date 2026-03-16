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¿¡Messi en el Chelsea?! Los Blues «aceleran sus planes» para fichar al joven Rayane ante el interés del Bayern, el Barcelona y el PSG
BlueCo se dispone a proteger a la joven promesa de los grandes
El Chelsea ha tomado medidas para afianzar su control a largo plazo sobre la joven promesa Messi, tras el creciente interés mostrado por los clubes más poderosos del mundo. Según un informe de TEAMtalk, el extremo de 18 años —que actualmente se está formando en la estructura multiclub del BlueCo— está siendo seguido de cerca por varios pesos pesados del fútbol continental. Fichado originalmente procedente del Dijon en 2024, el talento nacido en París está pasando la presente temporada cedido en Arabia Saudí, en el Neom. Sin embargo, su rápida progresión ha llamado la atención de equipos como el Bayern, el Barcelona y el PSG, lo que ha llevado al Chelsea a reevaluar su futuro inmediato para evitar un posible fichaje por parte de otros clubes.
Una postura firme respecto al proyecto «Messi»
Según se informa, la postura del grupo propietario del BlueCo respecto a cualquier posible interesado ha sido de rechazo rotundo. La directiva sigue apostando por el joven, al que considera una pieza clave en sus planes ofensivos futuros, más que un activo vendible. Aunque la estrategia inicial contemplaba una temporada de formación en el club hermano, el Estrasburgo, los responsables están ahora «acelerando» esos planes. Según se informa, el club es consciente de las consultas formales procedentes de la élite europea, pero ha dejado claro que no tiene intención de dejar que el canterano de Clairefontaine abandone el Stamford Bridge, independientemente de las ofertas económicas que se presenten.
Equilibrar el potencial con el talento existente
El dilema del Chelsea radica en encontrar un hueco para el joven en una plantilla que ya cuenta con numerosas opciones de gran nivel en las bandas. Con Alejandro Garnacho y Jamie Gittens consolidándose como figuras clave en las bandas, y Pedro Neto aportando profundidad al equipo, la competencia por un puesto es feroz. Sin embargo, el perfil único de Messi —que se convirtió en el debutante más joven de la historia del Dijon con 16 años— se considera una oportunidad «generacional». Al acercarlo ahora al primer equipo, el Chelsea espera ofrecerle un camino claro que le disuada de dejarse llevar por el atractivo de equipos como el Barcelona o el PSG.
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Una evaluación decisiva de pretemporada
Los próximos meses serán decisivos para determinar si el joven se une a la gira de pretemporada del Chelsea o regresa a Francia para disputar una temporada de formación en la Ligue 1. Mucho dependerá de su estado de forma en las últimas jornadas de la temporada saudí y de sus posteriores actuaciones con las selecciones juveniles francesas durante el parón veraniego. Con la ventana de fichajes de verano a la vuelta de la esquina, el Chelsea debe gestionar con cuidado las expectativas del jugador al tiempo que se defiende del interés de los «grandes» clubes extranjeros. Si Messi continúa con su trayectoria actual, una inclusión «sorpresiva» en la plantilla senior de los Blues para la campaña 2026-27 se está convirtiendo en un escenario cada vez más realista.
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