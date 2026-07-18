Messi elogia a Yamal: «Puede hacer historia, es uno de los mejores del mundo. Nuestra famosa foto juntos representa la vida»

«Lamine es un gran jugador al que he seguido de cerca porque viste la camiseta de un club que me encanta y siempre le deseo lo mejor. Es una figura de referencia a nivel mundial con tan solo 19 años; tiene toda la carrera por delante. Ya tiene una gran oportunidad de lograr algo histórico; intentaremos darlo todo para que no pueda mostrar su mejor versión y tenga que posponer su cita con el título mundial. España tiene otros grandes jugadores, pero nosotros también».





«¿Nuestra famosa foto juntos? Es alucinante, porque representa la vida: se tomó cuando él era un niño y ahora nos enfrentamos en la final del Mundial. Una locura. Lamine es uno de los mejores del mundo».





Nuestro secreto es la pasión con la que crecimos jugando en cualquier lugar: en el colegio, en la calle o en un campo de verdad. Empezamos en equipos de barrio y luego escribimos nuestra historia. Nunca pensamos en la presión; la asumimos y solo nos preocupamos por disfrutar. Somos un grupo competitivo, queremos ganar, pero hay rivales con los mismos objetivos y no siempre se consigue. De joven aprendí que se pierde más de lo quese gana y eso me ha hecho crecer como persona y como jugador».