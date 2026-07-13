Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Messi, el mayor beneficiado... ¿Caerá Inglaterra por culpa de alguien en la batalla decisiva?

FEATURES
L. Messi
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
J. Bellingham
T. Tuchel
Argentina
Inglaterra
EE. UU.
Alemania

El astro argentino afronta un duro reto ante los ingleses

A pocas horas del esperado Inglaterra-Argentina en las semifinales del Mundial 2026, la atención se ha trasladado de la cancha a los vestuarios de los «Tres Leones».

Declaraciones contradictorias del seleccionador Thomas Tuchel y la estrella Jude Bellingham alimentan especulaciones sobre la cohesión del equipo en la fase decisiva.

Aunque la prensa británica niega una crisis, la polémica tras la victoria sobre Noruega ha animado a Argentina y hace pensar que Lionel Messi podría ser el mayor beneficiario de este clima previo a la batalla por el pase a la final.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel critica... y Bellingham responde a su manera

    Tras la ajustada victoria de Inglaterra 2-1 sobre Noruega, Tuchel admitió que el equipo no rindió como esperaba, pero recordó que puede mejorar en las fases decisivas.

    Sin embargo, Bellingham lo vio de otro modo: recordó que Noruega tiene estrellas como Haaland, Ødegaard y Sørloth, y que vencer a rivales así exige un esfuerzo extra.

    Esta diferencia de opiniones llevó a algunos medios británicos a interpretar sus palabras como una respuesta indirecta a Tuchel, alimentando rumores sobre tensiones internas en la selección.

    • Anuncios
  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Desmentido oficial... pero las dudas persisten

    El diario británico «Daily Mail» desmintió los rumores de tensión entre Tuchel y Bellingham, asegurando que su relación es normal y que solo hubo una diferencia de opinión sobre el partido.

    Aun así, que surja esta polémica antes del crucial duelo con Argentina genera dudas, sobre todo porque Tuchel criticó públicamente a los jugadores y Bellingham los defendió tras el partido contra Noruega.

    En un torneo como el Mundial, estos pequeños detalles pueden pesar psicológicamente aunque no se traduzcan en una ruptura real dentro del vestuario.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi... el gran ganador antes del pitido inicial

    Argentina llega estable y confiado tras su buena campaña, por lo que cualquier tropiezo inglés favorece al «Tango».

    Bellingham vive su mejor momento tras marcar cuatro goles en los dos últimos partidos, pero la presión que rodea al equipo podría permitir a Argentina aprovechar cualquier bajón anímico o falta de concentración.

    Mientras Tuchel intenta centrar la atención en el juego, Messi y los suyos aguardan para ver si Inglaterra llega unida o si el ruido mediático marca un duelo que puede definir el sueño argentino de ganar su segundo Mundial consecutivo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG