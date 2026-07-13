A pocas horas del esperado Inglaterra-Argentina en las semifinales del Mundial 2026, la atención se ha trasladado de la cancha a los vestuarios de los «Tres Leones».

Declaraciones contradictorias del seleccionador Thomas Tuchel y la estrella Jude Bellingham alimentan especulaciones sobre la cohesión del equipo en la fase decisiva.

Aunque la prensa británica niega una crisis, la polémica tras la victoria sobre Noruega ha animado a Argentina y hace pensar que Lionel Messi podría ser el mayor beneficiario de este clima previo a la batalla por el pase a la final.