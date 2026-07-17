



Lionel Messi, de 39 años, actual campeón del mundo y finalista con Argentina (el domingo a las 21:00 contra España), habla de sus Mundiales. A continuación, los fragmentos más significativos extraídos de «La Repubblica».





«No quiero decir que vaya a ser mi último Mundial ni nada por el estilo. Solo pienso en disfrutarlo al máximo. Será lo que Dios quiera, una vez más».





Messi, ¿es cierto que no tenías claro estar en el Mundial?

«Es cierto, lo he hablado a menudo con Scaloni, lo hemos discutido y me decidí en el último momento. En la última Copa América no estaba al máximo y aquí solo habría estado si hubiera conseguido llegar en las mejores condiciones, para seguir siendo útil para el equipo. Gracias a Dios lo he conseguido: sabía que estaría a la altura y ahora lo estoy disfrutando».



