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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Messi: «Decidí a última hora participar en el Mundial, ahora lo disfruto. No me comparo con Maradona»

Argentina
L. Messi
World Cup

Habla el número 10 de Argentina


Lionel Messi, de 39 años, actual campeón del mundo y finalista con Argentina (el domingo a las 21:00 contra España), habla de sus Mundiales. A continuación, los fragmentos más significativos extraídos de «La Repubblica».


«No quiero decir que vaya a ser mi último Mundial ni nada por el estilo. Solo pienso en disfrutarlo al máximo. Será lo que Dios quiera, una vez más».


Messi, ¿es cierto que no tenías claro estar en el Mundial?

«Es cierto, lo he hablado a menudo con Scaloni, lo hemos discutido y me decidí en el último momento. En la última Copa América no estaba al máximo y aquí solo habría estado si hubiera conseguido llegar en las mejores condiciones, para seguir siendo útil para el equipo. Gracias a Dios lo he conseguido: sabía que estaría a la altura y ahora lo estoy disfrutando».


  • ¿Es la victoria sobre Inglaterra una de tus mayores alegrías?

    «Sin mezclar las cosas y ciñéndome únicamente al ámbito deportivo, sí, lo echaba de menos, con todo lo que este duelo representa para la historia del fútbol, para nosotros los argentinos y para nuestra historia. Estoy muy orgulloso y feliz de haber podido regalar esta alegría tan especial al pueblo: ningún argentino quería perder este partido».


    ¿Te sientes por fin a la altura de Maradona?

    «Mejor no comparar: Diego fue un grande y para mí es el más grande de la historia. Hemos compartido momentos maravillosos. En 2010, en el Mundial, hizo un recorrido fantástico. Hoy, esté donde esté, estará feliz de disfrutar de todo esto, por todo lo que la selección ha significado para él, donde dejó un legado. Es un regalo para él».



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