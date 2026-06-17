La espectacular actuación de Messi ante Arabia Saudí reavivó las dudas: ¿es Cristiano Ronaldo imprescindible en Portugal?
Por su estatus es el referente y pararrayos del equipo, pero lo que ocurre sobre el terreno de juego ofrece otra perspectiva. Si Messi sigue siendo el motor de la Albiceleste, no solo con goles sino con jugadas por todo el campo que le mantienen clave, CR7, en algunos momentos, parece un lastre para Portugal.
En la primera ocasión, Conceição entra al área, se centra hacia su izquierda y, en vez de rematar con su pie dominante, intenta asistir a Ronaldo, desperdiciando la ocasión. A menudo parece que el equipo forcejea para involucrarlo.
Además, esa dependencia le roba espacio a otros jugadores. La entrada de Gonçalo Ramos en el 83’, con el partido empatado, llega tarde y refleja las dificultades de Martínez para combinar a dos delanteros, más aún con extremos desequilibrantes como Conceição o Rafa Leão.
Por eso, su debut no solo decepcionó, sino que encendió las alarmas: Portugal necesita respuestas desde el próximo partido contra Uzbekistán el 23 de junio. Tienen una semana para ordenar ideas y hacer que CR7 vuelva a ser un valor, no un lastre.