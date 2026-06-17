Messi arrasa, Cristiano Ronaldo se queda corto: debut decepcionante en el Portugal-República Democrática del Congo; lleva 10 partidos consecutivos sin marcar entre Mundiales y Europeos

La espectacular actuación de Messi ante Arabia Saudí reavivó las dudas: ¿es Cristiano Ronaldo imprescindible en Portugal?
Por su estatus es el referente y pararrayos del equipo, pero lo que ocurre sobre el terreno de juego ofrece otra perspectiva. Si Messi sigue siendo el motor de la Albiceleste, no solo con goles sino con jugadas que le mantienen siempre presente, CR7, en algunos momentos, parece un lastre para Portugal.
En la primera ocasión, Conceição entra al área, se centra hacia su izquierdo y, en vez de rematar con su pie dominante, prefiere buscar a Ronaldo con un pase complicado. A menudo parece que el equipo forcejea para involucrarlo.
Además, esa dependencia le roba espacio a otros jugadores. La entrada de Gonçalo Ramos en el 83’, pese al empate, evidencia las dificultades de Martínez para combinar a dos delanteros, sobre todo con extremos de ida y vuelta como Conceição o Rafa Leão, quien reemplazó a Pedro Neto, autor de la asistencia a João Neves.
Por eso, su debut no solo decepcionó, sino que encendió las alarmas: Portugal necesita respuestas desde el próximo partido contra Uzbekistán el 23 de junio. Tienen una semana para ordenar ideas y hacer que CR7 vuelva a ser un valor añadido, no un lastre.