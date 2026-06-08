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Tim Ursinus

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¿Meses de baja tras la sorpresa de la DFB? Lennart Karl podría estar lesionado y ausente del FC Bayern de Múnich durante ese periodo

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L. Karl

Lennart Karl podría ausentarse del inicio de los entrenamientos del FC Bayern Múnich por su lesión.

Según el diario «Bild», el jugador de 18 años estará de baja entre seis y ocho semanas por la rotura de un grupo muscular en la parte anterior del muslo izquierdo. Si se confirman los pronósticos, se perderá los primeros entrenamientos del campeón alemán tras el Mundial, que empezarían el 20 de julio.

  • Karl se lesionó en el último entrenamiento de Alemania antes del amistoso contra Estados Unidos y ya dejó la concentración. Lo reemplaza Assan Ouedraogo, del RB Leipzig. 

    Durante una emotiva despedida, el presidente del FC Bayern, Herbert Hainer, le escribió por WhatsApp: «Ahora mira hacia adelante; la decepción es grande, pero tienes un futuro fantástico por delante. Lennart recibe la mejor atención médica con nosotros y, en su equipo, tiene un ejemplo de recuperación rápida: Aleks Pavlovic se lesionó justo antes de la Euro 2022 y hoy es titular con la selección», añadió. 

    El directivo de 71 años añadió: «Por supuesto, lo siento muchísimo por Lennart, que ha tenido una evolución fantástica. Para un jugador tan joven, ir al Mundial es lo máximo. A todos nos hubiera gustado verlo allí, porque su historia es maravillosa: en solo una temporada pasó de ser una promesa del campus del FC Bayern a llegar al Mundial. Eso demuestra todo lo que es posible en el FC Bayern».

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    La lesión de Karl preocupa al FC Bayern

    Según la revista «kicker», la lesión de Karl preocupa al Bayern. No es la primera baja muscular reciente de una joven promesa muniquesa.

    David Santos Daiber está de baja desde mediados de marzo, y no es el único: Guido Della Rovere, Maycon Cardozo y Vincent Manuba también padecen lesiones musculares en el muslo. Además, Karl se perdió varios partidos al final de la temporada por otro problema similar. La acumulación de lesiones hace sospechar que hay un problema en las categorías inferiores, que será analizado internamente. 

  • Sin Lennart Karl: la convocatoria de la selección alemana para el Mundial

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OfensivaJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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