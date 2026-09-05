Lampard se quedó con la sensación de haber sido tratado injustamente después de ver cómo su Coventry City caía por la mínima a manos del vigente campeón. Los Sky Blues llegaron al Etihad Stadium como claros no favoritos, pero ofrecieron una actuación de garra y disciplina táctica que frustró con frecuencia al repleto de estrellas equipo de Enzo Maresca.

Hablando después del pitido final, el exentrenador de Chelsea y Everton no tardó en elogiar a sus jugadores por su aplicación ante la élite de la Premier League. «No creo que mereciéramos perder. A medida que avanzó el partido fuimos creciendo, por supuesto ellos crearon ocasiones, pero los chicos lo hicieron muy bien. Estoy decepcionado por no haber conseguido lo que merecíamos, que era un punto», declaró Lampard a BBC Match of the Day.

Después, destacó la dificultad de su calendario inicial y señaló: «Sobre el papel, hemos jugado contra los dos equipos más duros. Lo único que puedes hacer es controlar el rendimiento, los chicos fueron creciendo y la presión que tuvimos por momentos en la segunda parte fue una gran progresión respecto a lo de hace dos semanas contra el Arsenal».