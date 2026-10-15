«Merecimos perder»: Niko Kovac hace una dura valoración del Borussia Dortmund tras la sorprendente derrota ante el Bodo/Glimt en la Champions League

Tras sorprender la temporada pasada a dos gigantes como el Manchester City y el Inter de Milán, los locales dominaron los primeros compases gracias a Sondre Fet, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen. Kovac respondió en el minuto 60 con un cuádruple cambio que dio entrada a Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson y Ethan Nwaneri, pero el inspirado guardameta Nikita Haikin rechazó una ráfaga de remates de Nmecha y Nwaneri en los últimos minutos.

Kovac admitió después ante DAZNque su equipo había sido inferior durante todo el encuentro: «Prácticamente no entramos en el partido hasta después de encajar el gol. En la primera parte no jugamos con la pasión, la intensidad ni el fútbol que necesitamos para ganar.

»Solo después del cuádruple cambio entramos mejor en el partido y logramos controlarlo hasta cierto punto. Pero, hasta entonces, el rival fue claramente mejor. Así que no podemos quejarnos. Merecimos perder».

Al asumir la responsabilidad por su decisión de introducir cambios en el once inicial, que no dio resultado, añadió: «Todos y cada uno de los jugadores de nuestra plantilla tienen calidad para jugar. Hoy no funcionó. Tengo que decirlo con toda claridad.

»Yo soy el responsable. Elegí el equipo, pero hoy sencillamente nos faltó pasión. Ellos lo hicieron mucho mejor y por eso se adelantaron con todo merecimiento. Solo entonces despertamos, pero para entonces ya era demasiado tarde».