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«Merecimos perder»: Niko Kovac hace una dura valoración del Borussia Dortmund tras la sorprendente derrota ante el Bodo/Glimt en la Champions League
El técnico croata critica duramente una actuación deslucida
El entrenador, de 55 años, no se mordió la lengua al valorar la alarmante falta de pasión e intensidad de su equipo tras la derrota por 1-0 del miércoles en Noruega. Ese duro resultado empañó el primer partido del técnico desde que firmó una ampliación de contrato con los aurinegros hasta junio de 2029 a principios de esta semana. Un remate de Fredrik Sjovold en el minuto 52, tras un centro de Sondre Auklend, superó a Gregor Kobel por su palo corto y aseguró los tres puntos.
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Las rotaciones pasan factura en Noruega
Tras sorprender la temporada pasada a dos gigantes como el Manchester City y el Inter de Milán, los locales dominaron los primeros compases gracias a Sondre Fet, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen. Kovac respondió en el minuto 60 con un cuádruple cambio que dio entrada a Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Julian Ryerson y Ethan Nwaneri, pero el inspirado guardameta Nikita Haikin rechazó una ráfaga de remates de Nmecha y Nwaneri en los últimos minutos.
Kovac admitió después ante DAZNque su equipo había sido inferior durante todo el encuentro: «Prácticamente no entramos en el partido hasta después de encajar el gol. En la primera parte no jugamos con la pasión, la intensidad ni el fútbol que necesitamos para ganar.
»Solo después del cuádruple cambio entramos mejor en el partido y logramos controlarlo hasta cierto punto. Pero, hasta entonces, el rival fue claramente mejor. Así que no podemos quejarnos. Merecimos perder».
Al asumir la responsabilidad por su decisión de introducir cambios en el once inicial, que no dio resultado, añadió: «Todos y cada uno de los jugadores de nuestra plantilla tienen calidad para jugar. Hoy no funcionó. Tengo que decirlo con toda claridad.
»Yo soy el responsable. Elegí el equipo, pero hoy sencillamente nos faltó pasión. Ellos lo hicieron mucho mejor y por eso se adelantaron con todo merecimiento. Solo entonces despertamos, pero para entonces ya era demasiado tarde».
Un ataque previsible no logra abrirse paso
La derrota del miércoles deja al Dortmund sin victorias en sus cuatro enfrentamientos de Champions League contra rivales noruegos, con dos empates y dos derrotas. Además, el BVB ha perdido cuatro partidos consecutivos a domicilio en la máxima competición europea por tercera vez en su historia, igualando las rachas que sufrió entre 1956 y 1958 y entre 2019 y 2020.
Al criticar la lentitud de su equipo con el balón, Kovac añadió: «Hoy no estuvimos nada bien con el balón. El rival fue mucho más rápido, mucho más ágil y atacó los espacios a nuestra espalda mucho mejor que nosotros.
»Todos nuestros pases fueron al pie, ninguno a la espalda de la línea defensiva. Si no juegas a la espalda de la defensa, no puedes estirar al rival ni desorganizar su estructura defensiva».
Tras exigir una reacción inmediata de cara al partido de la Bundesliga del sábado a domicilio ante el Union Berlin, el entrenador insistió: «Sabemos lo que hará falta en Berlín. Será otro partido intenso, que exigirá mucho compromiso, pasión y determinación.
»Solo entonces podremos empezar a jugar al fútbol. Si pensamos que podemos ir allí y limitarnos a jugar al fútbol, ya hemos comprobado suficientes veces que eso no funciona así. Por eso tenemos que estar preparados desde el principio».
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El examen nacional exige una respuesta inmediata
Volver de vacío del círculo polar ártico obliga al Dortmund a reaccionar con rapidez antes de un exigente regreso a la competición nacional este fin de semana. La visita del sábado a la capital alemana para medirse al Union pondrá a prueba el carácter de los hombres de Kovac, que buscan mantener su buen arranque cerca de la cabeza de la Bundesliga. Se espera que los jugadores de peso que pasaron al banquillo entre semana regresen al once inicial para evitar dos derrotas consecutivas a domicilio.
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