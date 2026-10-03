Zinedine Zidane vivió un final frustrante en su primer partido en casa como seleccionador de Francia, ya que Francia empató 1-1 con Italia en la Liga de Naciones. Michael Olise abrió el marcador con un maravilloso disparo diez minutos después del descanso, pero Alessandro Bastoni igualó para los visitantes.

El resultado puso fin a la racha de dos victorias de Zidane desde que se hizo cargo de la selección.

Francia también encajó su primer gol bajo el mandato del ganador del Mundial de 1998.