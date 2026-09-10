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«¡Merecemos ser campeones!» - Mauricio Pochettino exige que se conceda al Tottenham el título de la Premier League 2016-17 tras las irregularidades financieras del Chelsea
La carrera por el título de 2016-17, revisitada
La Federación Inglesa de Fútbol sancionó recientemente al Chelsea con una multa de 10 millones de libras y una prohibición de fichar suspendida. Este castigo llegó después de que el club admitiera 74 incumplimientos de la normativa financiera durante la etapa de Roman Abramovich como propietario. Las infracciones se produjeron entre 2011 y 2018, y se centraron en pagos ilícitos a agentes no registrados para traspasos clave.
La actual propiedad del Chelsea informó de estas irregularidades por iniciativa propia después de comprar el club en 2022. Entre los fichajes implicados en los incumplimientos figuran Eden Hazard, David Luiz y Nemanja Matic, todos ellos piezas fundamentales cuando Antonio Conte llevó al Chelsea al título de la Premier League en la temporada 2016-17.
El Tottenham terminó ese año segundo, a solo siete puntos. A pesar de contar con el mejor ataque de la categoría, la defensa más sólida y el menor número de derrotas, el equipo londinense cerró la temporada sin títulos. Ahora, su exentrenador considera que los libros de historia deben reescribirse.
- AFP
«Merecemos ser campeones»
Pochettino sigue insistiendo en que a su antiguo club le arrebataron la gloria nacional por una desigualdad de condiciones. Subrayó que una sanción económica es insuficiente ante un incumplimiento sistemático de las normas.
«He dicho que deberíamos ganar un título, una Premier League», declaró Pochettino a los periodistas. «Deberían habérnosla concedido. Si eso era cierto, y eso ocurrió, seguro que merecemos ser campeones de ese año. Porque fuimos el segundo mejor equipo».
El técnico argentino destacó las distintas limitaciones operativas impuestas a los dos rivales londinenses. «Fueron castigados, lo admitieron, ¿y ya está?», dijo. «El título debería ser para el equipo que fue segundo. No competimos con las mismas reglas. Vale, ahora podemos decir que marcaron goles, que ganaron partidos. Pero es completamente justo decir que no competimos antes del inicio de la temporada con la misma carta».
Pochettino sugirió que un panorama financiero igualado podría haber cambiado la historia. «Quizá con las mismas reglas, si aplicamos las mismas cosas, quizá podríamos haber fichado a algunos jugadores que habrían hecho mejor al equipo, o marcado más goles», explicó. «No es que me esté quejando. Es la verdad».
Campos de juego desiguales en el puente
A pesar de dirigir al Chelsea durante la temporada 2023-24, Pochettino no rehuyó enfrentarse a sus antiguos empleadores. «Los aficionados del Chelsea se van a enfadar conmigo por decir esto», admitió. «Pero si estuviéramos en el Tottenham y hubiéramos incumplido las reglas, yo admitiría lo mismo y diría: “Mirad, no merecemos el título porque incumplimos las reglas”. Es imposible si solo algunos clubes juegan con fuera de juego y otro juega sin fuera de juego. O uno juega con VAR y otro juega sin VAR. No. Para todos tienen que ser las mismas reglas, y la capacidad de crear el mejor equipo».
Aunque elogió a su homólogo en el banquillo, Pochettino insistió en que la integridad deportiva debe estar por encima de todo. «No digo que no jugaran bien. Conte, el entrenador, estuvo genial. No quiero que se tergiverse este mensaje. Pero si incumpliste las reglas, en ese momento, entonces “ciao”. Hay que dárselo a otro equipo».
Advirtió de que la falta de sanciones deportivas severas sienta un precedente peligroso. «Lo que se está promoviendo e incentivando es incumplir las reglas», sostuvo. «Si no castigas de la manera en que necesitas castigar, yo digo “sí, pero yo perdí mi trabajo porque no ganamos el título”». Reflexionando sobre su salida de los Spurs en 2019, concluyó: «Estábamos compitiendo con clubes [que trabajaban] de una manera completamente diferente a la nuestra. Creo que merecemos más. Actuamos de una manera diferente».
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¿Sentará el fútbol inglés un precedente?
Las autoridades del fútbol inglés se han resistido históricamente a retirar grandes títulos por irregularidades financieras, y en las últimas temporadas han preferido las deducciones de puntos. Sin embargo, con un mayor escrutinio sobre las normas de fair play financiero y sostenibilidad en toda la Premier League, casos históricos como el del Chelsea seguirán provocando un intenso debate.
Cualquier medida retroactiva contra el Chelsea sigue siendo muy poco probable, lo que garantiza que, por ahora, los libros de historia permanezcan intactos. No obstante, los comentarios de Pochettino amplificarán sin duda la conversación en torno a la integridad deportiva y a cómo la Premier League controla en adelante a sus clubes más ricos.
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