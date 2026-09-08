«Merece más reconocimiento»: Davide Ancelotti elogia al «increíble» Manuel Pellegrini antes del choque de la Champions League

Davide admitió que el éxito sostenido de Pellegrini sirve como una importante fuente de inspiración para los entrenadores jóvenes que se abren paso en la élite de los banquillos.

En su rueda de prensa previa al partido, Davide comentó: "Manuel Pellegrini no siempre recibe el reconocimiento que merece, porque ha tenido una carrera increíble y ha logrado un enorme éxito. Los que estamos empezando, como yo, sentimos una inmensa admiración por él. No sé si llegaré a entrenar hasta su edad. Me digo a mí mismo que es imposible. Pero cuando miro a mi padre, que tampoco baja el ritmo, quizá cambie de opinión".

Al destacar la amenaza táctica que plantean los visitantes, añadió: "El Betis es un equipo organizado, siempre muy difícil de afrontar. Al margen del partido en Levante, no ha encajado muchos goles porque también presume de una gran organización defensiva".