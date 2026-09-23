Mercado de fichajes para ascender a la Serie B, inicio de campeonato para descender a la Serie D. El Foggia de Gaetano Auteri ha comenzado de forma decepcionante en el Grupo C de la Serie C: apenas cinco puntos sumados en seis partidos por el conjunto dauno, con la victoria en el debut en el campo del Crotone, antes de encadenar dos empates y tres derrotas en los cinco siguientes.
Mercado de Serie B, inicio desde la Serie D: cómo le va al Foggia
Ataque estéril
Apenas cuatro goles marcados, con el peor ataque del campeonato, con 7 encajados, y una fase ofensiva a la que le cuesta arrancar, pese a las llegadas veraniegas de Panico, Petito, Luciani y Ravasio, todos ellos futbolistas prolíficos para la categoría. Salvo en el último partido, perdido en Sesto San Giovanni ante el Inter Sub-23, en los cuatro encuentros anteriores no había llegado ningún gol.
LAS PALABRAS DE AUTERI
Estas fueron las palabras del entrenador sobre el mal momento del equipo: «Debemos crecer, pero también construir. Hemos hecho algunos cambios forzados, pero el fútbol es así. Debemos trabajar sobre esta negatividad. Saldremos de este periodo trabajando y analizando bien todos nuestros errores. Llegarán esos momentos en los que lograremos marcar goles».
EL GIRO
El Foggia sigue cometiendo errores banales, que permiten a los rivales volver a meterse en el partido y condicionarlo. De este modo, todo el trabajo, el compromiso, la agresividad y el entusiasmo no encuentran respuesta sobre el campo. Son cosas que pueden pasar en un campeonato, pero el Foggia las está repitiendo ya con demasiada frecuencia, condicionando el rendimiento, el resultado y la clasificación. Un equipo incapaz de marcar y al que perforan continuamente en defensa no puede aspirar a posiciones importantes en la clasificación, sino que debe salir cuanto antes de la zona baja, porque en este momento el Foggia está para play-out.
UN ESCENARIO POR RECONSTRUIR
Un escenario absolutamente inesperado, teniendo en cuenta precisamente las llegadas en el último día de mercado de Del Sole, Zuccon y Ravasio, tres fichajes de un equipo que aspira a la Serie B.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias