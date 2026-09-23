El Foggia sigue cometiendo errores banales, que permiten a los rivales volver a meterse en el partido y condicionarlo. De este modo, todo el trabajo, el compromiso, la agresividad y el entusiasmo no encuentran respuesta sobre el campo. Son cosas que pueden pasar en un campeonato, pero el Foggia las está repitiendo ya con demasiada frecuencia, condicionando el rendimiento, el resultado y la clasificación. Un equipo incapaz de marcar y al que perforan continuamente en defensa no puede aspirar a posiciones importantes en la clasificación, sino que debe salir cuanto antes de la zona baja, porque en este momento el Foggia está para play-out.