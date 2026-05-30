Los aficionados al fútbol saudí esperan un verano excepcional fuera del rectángulo verde, con la proximidad del inicio del periodo de fichajes de verano de 2026, que se prevé que sea testigo de una competencia encarnizada entre los clubes de la Roshn Saudi League por las principales estrellas y los grandes fichajes.

Los clubes saudíes se han convertido en los últimos años en un actor principal en la carrera por las contrataciones a nivel mundial, aprovechando el gran respaldo que ofrece el Fondo de Inversiones Públicas, lo que les ha dado la capacidad de atraer a una élite de los jugadores más destacados del mundo y reforzar la posición de la liga en el escenario internacional.

La Roshn Saudi League ha sido testigo durante las temporadas pasadas de fichajes sonados que atrajeron las miradas de los aficionados y de los medios de comunicación internacionales, después de que sus clubes lograran contratar a nombres brillantes de la talla de Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez y Karim Benzema, además de numerosas estrellas que contribuyeron a elevar el valor deportivo y comercial de la competición.

Con la coronación del Al Nassr como campeón de la Roshn Saudi League la temporada pasada y el éxito del Al Ahli al conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia de la élite, los rasgos del próximo mercado de fichajes se perfilan más calientes que nunca, en medio de la esperada competencia entre los cuatro grandes del fútbol saudí —Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli— para reforzar sus filas con los fichajes más potentes de cara a una temporada que se espera repleta de emoción y desafíos en todos los niveles.

"Kooora" repasa en las siguientes líneas la fecha de inicio y fin del mercado de fichajes de verano de 2026 en la Roshn Saudi League de profesionales, así como en la Yelo League de primera división y en la liga femenina.